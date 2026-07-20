El Gobierno promulgó este domingo la Ley N.° 32732, mediante la cual se aprueba un crédito suplementario de 4.160 millones de soles destinado a financiar proyectos de inversión pública, asegurar la continuidad de los servicios del Estado y respaldar el proceso de transición democrática. La norma incorpora además una serie de disposiciones complementarias que impactan directamente en el ámbito laboral del sector público. Entre las principales novedades figura la oficialización del pago de una gratificación mínima para los trabajadores contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), beneficio que será otorgado durante las celebraciones de Fiestas Patrias y Navidad. Con esta medida, la ley establece el monto que corresponde percibir a estos servidores públicos, otorgándoles un derecho que queda formalmente reconocido en la legislación vigente. Este es el monto que recibe cada trabajador por su gratificación.

Esta es la cantidad que les corresponde por la gratificación mínima para trabajadores CAS por Fiestas Patrias

La norma dispone que todos los trabajadores contratados bajo el régimen CAS percibirán una gratificación mínima de 300 soles durante las celebraciones de Fiestas Patrias y Navidad. Asimismo, precisa que este beneficio no podrá ser inferior a dicho monto, estableciendo un piso obligatorio para quienes laboran bajo el Decreto Legislativo 1057. La aplicación de esta medida estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El texto también contempla el pago proporcional de la gratificación para los trabajadores que concluyan su vínculo laboral antes de la fecha establecida para el depósito. En estos casos, el cálculo se realizará de acuerdo con los meses y días efectivamente laborados, siempre que el servidor haya cumplido al menos un mes continuo de trabajo. Esta disposición, incluida en las normas complementarias de la ley, responde a una antigua demanda de los trabajadores CAS que buscaban equiparar sus beneficios con los de otros regímenes del sector público.

¿Cuáles son los nuevos derechos para el personal CAS que hayan cumplido al menos un mes de trabajo continuo?

La Ley N.° 32732 también incorpora modificaciones relevantes en los derechos laborales de los trabajadores sujetos al régimen CAS mediante sus disposiciones complementarias finales. Entre ellas, se precisa el alcance del beneficio de 30 días calendario de vacaciones remuneradas. Además, la norma establece que quienes culminen su vínculo laboral antes de completar un año de servicios tendrán derecho a recibir el pago proporcional correspondiente, siempre que hayan laborado de manera continua por al menos un mes. Otro de los cambios destacados es la incorporación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100 %, beneficio que será calculado en función de cada año de labores efectivamente prestado. Para el ejercicio fiscal 2026, el financiamiento de estos derechos en el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales será cubierto con los recursos del crédito suplementario aprobado por la ley. En el caso de los gobiernos locales, el pago deberá efectuarse con cargo a sus propios presupuestos institucionales.

¿Cuál es la precisión de la ley para los plazos máximos y estabilidad para contratos temporales en las disposiciones complementarias?

La Ley N.° 32732 establece en sus disposiciones complementarias que los contratos y renovaciones bajo el régimen CAS suscritos desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 32563 tendrán un plazo máximo acumulado de cinco años cuando se trate de contratos temporales. La norma señala que, una vez excedido ese límite, el vínculo laboral se considerará desnaturalizado y adquirirá carácter de duración indeterminada, fortaleciendo la estabilidad de los trabajadores. Asimismo, la implementación de esta disposición estará a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad que deberá emitir los lineamientos correspondientes. La ley también conserva el derecho de los trabajadores a recibir una indemnización equivalente a una remuneración y media por cada año de servicios, con un máximo de doce remuneraciones, en los casos en que se declare la nulidad del contrato por renovaciones excesivas o por fraude, conforme a lo previsto en las disposiciones complementarias finales.

La Ley N° 32732 autoriza un crédito suplementario de 4.160 millones de soles que lo destina a los fondos del crédito suplementario

Además de incorporar cambios en materia laboral, la Ley N.° 32732 aprueba un crédito suplementario de 4.160 millones de soles destinado a fortalecer la inversión pública y garantizar la continuidad de los principales servicios del Estado. Los recursos serán dirigidos a proyectos de infraestructura, salud, educación, agua y saneamiento, además de asegurar el funcionamiento de programas sociales y el pago de remuneraciones del sector público. Con esta asignación, el Ejecutivo busca impulsar el desarrollo de obras y mantener operativas áreas consideradas estratégicas para el país.

Del monto total, 1.425 millones de soles serán transferidos a diversas entidades del Gobierno Nacional para reforzar sectores como defensa, salud y educación, incluyendo mejoras en hospitales, ampliación de becas e infraestructura educativa. Asimismo, se asignarán 211 millones de soles para otorgar bonificaciones extraordinarias a docentes y auxiliares de educación básica, y 72 millones de soles para incrementar las remuneraciones en universidades públicas. A ello se suman 379 millones de soles para gobiernos regionales y 881 millones de soles para municipios, recursos que financiarán proyectos de infraestructura, caminos, sistemas de agua potable, saneamiento y equipamiento social, con el objetivo de reducir brechas y dinamizar el empleo y la economía en distintas regiones del país.

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