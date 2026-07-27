Julio 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. Sin embargo, en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, un grupo de trabajadores deberá laborar durante los días 28 y 29 de julio, pese a tratarse de días de descanso obligatorio a nivel nacional. Así, aunque el trabajador no está obligado a laborar durante esos días, si le corresponde asistir a su centro de trabajo tendrá derecho a recibir una serie de beneficios laborales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE POR TRABAJAR EN FERIADO POR FIESTAS PATRIAS 2026?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, los trabajadores del sector público o privado que laboren este martes 28 o miércoles 29 de julio podrán recibir un triple pago si el empleador no les otorga un descanso compensatorio, tal cual lo establece la ley. Asimismo, Sunafil precisó que no se considera trabajo en feriado cuando la jornada laboral se inicia en un día hábil y concluye durante la fecha festiva.

Sin embargo, en caso de que se les exija trabajar en estas jornadas sin otorgar un descanso compensatorio ni el pago adicional correspondiente, la persona puede presentar una denuncia ante dicho organismo. Inclusive, esta conducta constituye una infracción grave y puede dar lugar a sanciones económicas para la empresa. A continuación, estos son los beneficios laborales por trabajar en feriado por Fiestas Patrias:

El pago por el día feriado (su remuneración normal).

La remuneración diaria correspondiente a la labor realizada.

Un adicional del 100 % sobre la remuneración diaria como sobretasa.

¿A QUÉ HORA INICIA EL CIERRE TEMPORAL DE VÍAS EN EL CENTRO DE LIMA POR FIESTAS PATRIAS 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, desde la medianoche de este martes 28 y miércoles 29 de julio se restringirá el tránsito en diversas vías principales del Centro Histórico de Lima, debido a las actividades protocolares y ceremonias programadas. Así, en una entrevista para TV Perú, el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, señaló que entre 10 000 y 13 000 policías resguardarán Lima Metropolitana para estas festividades. Eso no es todo, se tendrá el apoyo de 920 efectivos más de la Policía de Tránsito y 320 motociclistas, quienes se encargarán de agilizar la circulación vehicular y atender cualquier contingencia.

En cuanto a la clausura temporal de las calles este 28 de julio en el Centro de Lima, el general de la PNP exhortó a los conductores de transporte público y privado a tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternas, como las avenidas Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Grau, así como los jirones Huánuco y La Libertad, para evitar contratiempos durante los cierres viales. En tanto, el 29 de julio, día en que se desarrolla la Gran Parada Cívica Militar en la avenida Brasil, se recomendó circular por las avenidas Alfonso Ugarte, Tingo María, Sucre, Salaverry, El Ejército y José Faustino Sánchez Carrión. Finalmente, Alvarado López indicó que el acceso vehicular permanecerá restringido en las calles aledañas a esta avenida, con el fin de mantener despejadas las rutas de evacuación y facilitar la atención de posibles emergencias, conforme comparte Andina.