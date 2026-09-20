Los ciudadanos que cumplan con su función de miembros de mesa en las ERM 2026 podrán acceder a una compensación económica y a un día de descanso remunerado, bajo las condiciones establecidas. (Foto: ONPE)
Los ciudadanos que cumplan con su función de miembros de mesa en las ERM 2026 podrán acceder a una compensación económica y a un día de descanso remunerado, bajo las condiciones establecidas. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Las personas seleccionadas como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no solo recibirán un pago por cumplir con esta función. También podrán acceder a un beneficio laboral relacionado con el descanso remunerado, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad electoral. Los comicios se desarrollarán el domingo 4 de octubre y la jornada exigirá que los miembros de mesa se presenten desde temprano para instalar los centros de votación.