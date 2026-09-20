Las personas seleccionadas como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no solo recibirán un pago por cumplir con esta función. También podrán acceder a un beneficio laboral relacionado con el descanso remunerado, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad electoral. Los comicios se desarrollarán el domingo 4 de octubre y la jornada exigirá que los miembros de mesa se presenten desde temprano para instalar los centros de votación.

¿Cuál es el beneficio adicional a los S/165?

El beneficio adicional es un día de descanso remunerado y no compensable. Este derecho está dirigido a los ciudadanos que desempeñen efectivamente el cargo de miembro de mesa y que, además, hayan participado en la capacitación prevista para cumplir sus funciones. Por lo tanto, el descanso no sustituye el pago, sino que constituye una medida distinta vinculada con la labor electoral.

La compensación económica fijada por la ONPE asciende a S/165, equivalente al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). El monto corresponde a quienes cumplan efectivamente con la responsabilidad asignada, por lo que haber sido seleccionado en el sorteo no significa, por sí solo, que el ciudadano tenga derecho automático a recibir el dinero.

¿Qué deben hacer los miembros de mesa para acceder al descanso?

Para acceder al día libre remunerado, los ciudadanos deben cumplir con su función durante la jornada electoral y haber realizado la capacitación correspondiente. Esta preparación busca que los miembros de mesa conozcan sus responsabilidades, los procedimientos de instalación y las tareas que deberán ejecutar durante la votación y el escrutinio.

El descanso remunerado es no compensable, lo que significa que no se plantea como una jornada que deba recuperarse posteriormente. Sin embargo, los trabajadores deben revisar las disposiciones aplicables y presentar la documentación que acredite su participación electoral ante el empleador, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Qué pasa si el miembro de mesa no se capacitó

El beneficio también contempla a los ciudadanos que fueron sorteados como titulares o suplentes, pero no asistieron a la capacitación y aun así cumplieron la función el día de los comicios. También incluye a los electores que sean designados en el propio local de votación debido a la ausencia de los miembros de mesa inicialmente seleccionados.

En estos casos, el descanso tendrá una condición distinta: será remunerado compensable. Los trabajadores podrán tomarlo el lunes 5 de octubre, aunque deberán recuperar las horas no laboradas durante los 10 días calendario siguientes o en la fecha que determine el empleador de acuerdo con las necesidades de la organización.

Cómo acreditar el beneficio ante el empleador

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregará un Certificado de Participación a las personas que cumplan el rol de miembro de mesa. Este documento será el sustento oficial para que el trabajador solicite y obtenga el descanso laboral establecido en la norma, por lo que es importante conservarlo y presentarlo oportunamente en el centro de trabajo.

La disposición también protege a los trabajadores que tengan turno el domingo 4 de octubre. Si, además de ser miembro de mesa, les corresponde trabajar ese día, podrán no asistir a su empleo sin perder el descanso adicional que les toque. La medida busca asegurar que las mesas cuenten con personal para instalarse, recibir los votos, realizar el escrutinio y completar las actas, tareas esenciales para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales en todo el país, incluido el Callao.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Para estos comicios, la ONPE sorteó a 809.415 ciudadanos, quienes fueron distribuidos entre 89.935 mesas de sufragio. Cada mesa contempla tres miembros titulares y seis suplentes, con el propósito de asegurar su instalación y funcionamiento.

Los ciudadanos seleccionados deben verificar su designación en los canales oficiales de la ONPE, participar en las actividades de capacitación y acudir oportunamente al local asignado. No cumplir con el cargo sin una justificación válida puede generar una multa de S/275. Conocer las obligaciones y los beneficios antes de la jornada permitirá a los miembros de mesa organizar su participación y gestionar, cuando corresponda, el descanso laboral posterior.

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