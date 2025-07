En Perú, miles de trabajadores, tanto del sector público como del privado, no solo podrán disfrutar de los 16 feriados que trae consigo el 2025, sino también de varios días no laborables adicionales debido a importantes celebraciones cívicas. Esto permitirá que muchas familias aprovechen esta efeméride para escapar de la rutina del trabajo o las clases, ya sea viajando a diversos destinos turísticos o permaneciendo en casa junto a sus seres queridos. En ese contexto, recientemente la población peruana se cuestionó sobre si este 22 de julio será declarado día no laborable a nivel nacional, debido al feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú que se celebra el 23 de julio. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ACONTECIMIENTO SE CELEBRA EL 23 DE JULIO?

Este mes no solo permitirá que miles de peruanos disfruten de las vacaciones o la presencia de diversos circos en el país, sino también de varios esperados feriados nacionales. De esta manera, según la Ley n.º31822, este miércoles 23 de julio será considerado día inhábil por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en la que se conmemora el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales durante la lucha con Ecuador en el año 1941, así como se destaca la importancia de esta institución en la seguridad y defensa del país. Por lo tanto, este día será no laborable y remunerado para el sector público y privado.

Este miércoles 23 de julio será considerado feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en conmemoración del heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

No obstante, siguiendo con el calendario peruano, los otros dos feriados se dará el próximo lunes 28 y martes 29 de julio por la celebración de la declaración de la Independencia del Perú, liderado por el general José de San Martín en el año 1821 y el Desfile Cívico Militar. Por ello, estas fechas representan una gran oportunidad para la población, quienes podrán disfrutar en familia y desarrollar diferentes actividades alusivas a las festividades cívicas. Por consiguiente, vale precisar que estos feriados no van acompañados de días no laborables, por lo que no habrá fines de semana largo o feriados largos en el país.

Feriados y días no laborables que restan en el calendario peruano 2025