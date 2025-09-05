A partir de septiembre de 2025, uno de los países de Sudamérica impondrá un nuevo requisito migratorio que cambiará la forma en que miles de viajeros planifican su ingreso. La medida, anunciada por su Ministerio de Relaciones Exteriores, establece que ciudadanos de más de cuarenta naciones deberán gestionar una visa especial antes de pisar suelo nacional.

El Gobierno explicó que la decisión responde a cambios legales aprobados recientemente y busca fortalecer los mecanismos de control en las fronteras. La disposición afectará principalmente a ciudadanos de Asia, África y el Caribe, y se aplicará bajo un esquema digital de solicitud que funcionará desde cualquier parte del mundo. A continuación, te contamos de qué país se trata.

¿QUÉ PAÍS EXIGIRÁ ESTA NUEVA VISA?

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador detalló que, a partir del 1 de septiembre de 2025, será obligatoria la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte para los ciudadanos de una larga lista de países. Esta decisión está sustentada en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, normativa que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, generando así un nuevo marco normativo en materia migratoria, según informa El Cronista.

(Foto: Larkycanuck)

¿QUÉ CIUDADANOS ESTARÁN OBLIGADOS A TRAMITARLA?

El listado incluye a 40 países de distintas regiones, en especial de África y Asia, aunque también aparecen naciones del Caribe y de Europa del Este. Entre ellos destacan:

Afganistán Albania Angola Bangladesh Camerún Chad China Corea del Norte Costa de Marfil Cuba Egipto Eritrea Etiopía Filipinas Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Haití Kenia Kirguistán India Irak Irán Libia Malí Mauritania Myanmar Nigeria Pakistán Nepal República Democrática del Congo Senegal Sierra Leona Siria Sri Lanka Somalia Sudán Sudán del Sur Tayikistán Uzbekistán Venezuela Vietnam Yemen

Hasta ahora, el ingreso de muchos de estos nacionales ya estaba condicionado por requisitos migratorios previos. Sin embargo, la implementación de esta nueva visa unifica y endurece los procesos de control, marcando un cambio significativo en la política de movilidad del país.

(Foto: etiasvisa.com)

¿CÓMO SE TRAMITARÁ LA VISA?

El trámite deberá completarse fuera del territorio ecuatoriano y únicamente mediante la plataforma digital oficial: serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.

Los solicitantes tendrán que realizar dos pagos:

USD 50 por el formulario de solicitud.

USD 30 por la expedición de la visa.

El proceso está diseñado para ser completamente en línea, lo que significa que los viajeros deberán asegurarse de cumplir con este requisito antes de planificar su desplazamiento hacia Ecuador.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA MEDIDA?

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la implementación de este requisito persigue “fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”. Además, precisó que se trata de una acción que se enmarca en el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y en la aplicación de la normativa vigente.

Con esta política, Ecuador pretende no solo responder a la creciente presión migratoria, sino también ordenar los flujos de entrada al territorio. La Cancillería subrayó que la intención no es limitar la movilidad, sino garantizar que el ingreso de visitantes se haga de manera regulada, transparente y segura.