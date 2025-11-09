El Congreso ha presentado un nuevo proyecto de ley que podría modificar uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del Estado: el bono de escolaridad. La propuesta, impulsada por el congresista Segundo Toribio Montalvo, plantea un incremento sin precedentes que busca equiparar este beneficio con el sueldo mínimo vigente, lo que representaría casi triplicar el monto actual.

La iniciativa no solo busca elevar el apoyo económico en la temporada escolar, sino también corregir una desigualdad histórica que ha mantenido congelados los bonos del sector público por más de una década. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL SERÍA EL NUEVO MONTO DEL BONO DE ESCOLARIDAD EN 2026?

El proyecto de ley plantea que el bono por escolaridad deje de ser de S/400, como se ha mantenido desde el año 2010, y pase a ser equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV), que actualmente asciende a S/1.130. Es decir, los trabajadores del sector público recibirían un incremento cercano al 183% respecto al monto actual.

Esta propuesta forma parte de una iniciativa más amplia que también busca elevar el valor de los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad al mismo nivel del sueldo mínimo. En ambos casos, los pagos se realizarían dentro de la planilla correspondiente al mes de entrega: enero para la escolaridad, julio y diciembre para los aguinaldos.

(Foto: Andina)

¿POR QUÉ SE PROPONE ESTE AUMENTO?

El objetivo central del proyecto es establecer condiciones más equitativas entre los trabajadores del Estado. Según el texto presentado, la norma busca “asegurar condiciones justas y homogéneas en el acceso a los beneficios sociales, eliminando las desigualdades derivadas de la dispersión normativa vigente”.

El planteamiento sostiene que el incremento permitiría fortalecer el bienestar económico de las familias, mejorar la motivación del personal público y contribuir a una mayor eficiencia en los servicios estatales. Además, se resalta que los actuales montos no reflejan el verdadero costo de vida ni el aumento sostenido de la inflación en los últimos años.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CONGELADOS LOS BONOS DEL ESTADO?

El bono de escolaridad y los aguinaldos han permanecido casi invariables durante los últimos 15 años. El documento del proyecto de ley recuerda que hasta el año 2009 el pago por escolaridad era de S/300, y desde 2010 se fijó en S/400, sin variaciones hasta la fecha.

En el caso de los aguinaldos, estos se mantuvieron en S/200 hasta 2009 y subieron a S/300 a partir de 2010. Solo en el año 2009 se registró una excepción temporal, cuando un Decreto de Urgencia elevó el monto a S/500 por Fiestas Patrias.

Foto: Andina

¿QUÉ FACTORES JUSTIFICAN LA NECESIDAD DEL CAMBIO?

El proyecto argumenta que la pérdida del poder adquisitivo ha sido considerable. Se estima que la inflación acumulada entre 2006 y 2025 supera el 60%, lo que ha reducido a la mitad el valor real de estos beneficios.

Según el texto, “los aguinaldos y la bonificación por escolaridad se regulan anualmente mediante leyes de presupuesto, sin constituir un derecho permanente”, lo que genera incertidumbre en los trabajadores. De ahí que esta propuesta busque establecer un monto fijo, actualizado con el salario mínimo, para garantizar estabilidad y justicia remunerativa en el sector público, según explica Infobae.