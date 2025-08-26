Hoy la circulación autorizada de vehículos sobre territorio peruano, requiere de documentos o permisos que así lo avalen, siendo el otorgado para permitir el uso de lunas oscurecidas o polarizadas, aquel que algunos conductores buscan obtener formalmente. Al respecto, te contamos que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encarga de emitir la licencia como tal, y luego de que hayas cumplido con trámite cuyo procedimiento implica la presentación de ciertos formularios, voucher de pago, entre otras solicitudes.

ASÍ PUEDES OBTENER EL PERMISO DE LUNAS POLARIZADAS OTORGADO POR LA PNP

Diversas son las autoridades peruanas que emiten importantes documentos para la ciudadanía, siendo los conductores o dueños de vehículos aquellos que muchas veces buscan presentar solicitud a fin de obtener permiso de lunas polarizadas.

En ese sentido, hoy resulta trascendental que conozcas todo el procedimiento que figura habilitado por parte de la PNP, y tanto para autorización como duplicado o actualización de datos solamente cumpliendo con una serie de requisitos.

Según lo precisa el gobierno mediante el Ministerio del Interior (MININTER), la obtención del permiso de lunas oscurecidas o polarizadas, hoy termina produciéndose mediante el trámite llevado a cabo de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de dicha institución ubicada en Lima o la región donde vives.

A continuación, y como parte de la gestión permitida por la PNP para emitir la autorización detallada, te compartimos el listado que integran las siguientes condiciones, y entre las cuales resaltan tanto formularios como el propio recibo de pago:

Solicitud con carácter de declaración jurada, y suscrita por el propietario del vehículo según formulario .

. Fecha y número de recibo de pago por derecho de trámite .

. Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería .

. 2 tarjetas de identificación vehicular vigente .

. 1 SOAT vigente .

. De corresponder, 1 revisión técnica vehicular.

Cabe resaltar, que una vez adjuntada toda la documentación requerida, lo que debes hacer a fin de obtener el permiso de lunas polarizadas, es inicialmente reservar cita en línea, y luego realizar pago mediante el cual quedarás habilitada para proseguir con el trámite.

Con respecto a su uso indebido, el MININTER resalta que la multa por cometer dicha infracción, actualmente asciende a los S/304, y 20 puntos en tu récord de conductor.

ESTOS SON LOS 6 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA OBTENER EL PERMISO DE LUNAS POLARIZADAS EN PERÚ

1- Reserva cita en línea accediendo a este link, y luego colocando tu DNI, fecha de emisión, nombres y apellidos, celular, placa y correo electrónico.

- Horario: Lunes a viernes de 07.30 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 8 a 1 de la tarde.

2- Cancela S/71.40 en en cualquier agencia del Banco de la Nación (BN) o mediante Págalo.pe, si deseas obtener el permiso por primera vez, 13.20 si necesitas duplicado, y 18.60 por actualización de datos.

3- Dirígete a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP de tu región, y si vives en Lima a la cuadra 20 de la Av. 28 de Julio, La Victoria, a fin de cumplir con la cita reservada en línea presentando todos los documentos requeridos.

El trámite para la obtención de permiso de lunas polarizadas en Perú, hoy puede llevarse a cabo en la dependencia policial correspondiente, y haciendo efectivo un pago que asciende a los 71.40 soles.

4- Completa y presenta la solicitud con carácter de declaración jurada para que tu vehículo pase los peritajes correspondientes.

5- De lunes a viernes de 8 a.m. a 3.30 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 p.m., acércate a la misma dirección, pero a la Oficina de Lunas Oscurecidas junto al vehículo que deberá pasar por los siguiente 2 peritajes:

- Peritaje de lunas oscurecidas: verificación de grado de visibilidad.

- Peritaje DIROVE: revisión de motor y chasis (huella de motor).

6- Recoge tu permiso de lunas polarizadas dirigiéndote a La Victoria, y tomando en cuenta que la autorización se expide para el vehículo y no para el conductor.