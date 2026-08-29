El feriado de Santa Rosa de Lima será este domingo 30 de agosto de 2026 y existen reglas específicas para quienes deban trabajar durante esa fecha. (Fuente: Gemini IA)
El feriado de Santa Rosa de Lima será este domingo 30 de agosto de 2026 y existen reglas específicas para quienes deban trabajar durante esa fecha. (Fuente: Gemini IA)
Por Redacción EC

Este domingo 30 de agosto de 2026 será feriado nacional en el Perú por la festividad de Santa Rosa de Lima, una fecha que otorga derecho al descanso remunerado tanto a trabajadores del sector privado como público. Sin embargo, para quienes deban prestar servicios durante la jornada existen reglas específicas. El Decreto Legislativo N.° 713 establece que, si se trabaja el feriado y no se concede posteriormente un descanso sustitutorio, corresponde una compensación equivalente al denominado pago triple.