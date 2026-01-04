El examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es considerado uno de los más difíciles y exigentes a nivel nacional. De hecho, para poder ingresar a esta casa de estudios, los postulantes pasan meses de ardua preparación, con la finalidad de obtener una de las vacantes. Precisamente, a puertas de desarrollarse un nuevo proceso, la Decana de América anunció que se aplicarán ciertas modificaciones en el Reglamento de Admisión 2026-II, estableciendo normas más estrictas dirigidas para estudiantes de nivel secundaria y universitarios. Esta medida aprobada por el Consejo Universitario tiene como objetivo definir con mayor claridad los criterios y procedimientos asociados al proceso de admisión. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ POSTULANTES QUEDAN INHABILITADOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN SAN MARCOS 2026-II?

A través de sus plataformas oficiales, el Consejo Universitario de la San Marcos aprobó ciertas modificaciones al Reglamento de Admisión 2026-II, las cuales impone nuevas reglas para un grupo estudiantil. Es decir, conforme señala el Artículo 5° del nuevo reglamento, los jóvenes que cursen del primero al cuarto de secundaria estarán autorizados a rendir el examen; sin embargo, este no será válido para acceder a una vacante ni para obtener una constancia de ingreso. Y es que, basándose en lo que establece la Ley Universitaria, solo estarán aptos para alcanzar un cupo los que se encuentren en quinto año en 2025 o hayan sido egresados. De esta manera, la Decana de América contempla que no habrá ningún tipo de excepción, por lo que queda sin efecto cualquier puntaje aprobatorio para los estudiantes de los grados señalados.

Por otro lado, el artículo 63 del reglamento indica que los estudiantes que cuentan con una matrícula vigente en San Marcos o en otras universidades públicas del país deberán solicitar su retiro de manera voluntaria de la carrera que cursan, el cual tendrá carácter definitivo, ya que es un requisito indispensable para acceder a la nueva constancia de ingreso tras haber obtenido una vacante. Finalmente, otra de las modificaciones realizadas por la UNMSM está la inhabilitación temporal de los jóvenes con dos o tres ingresos previo a la universidad, siendo descalificados del Examen de Admisión 2026-II.

JOVEN DE 17 AÑOS OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS

Un símbolo de constancia y disciplina se ha convertido David César Morales Basurto, de 17 años, al obtener el primer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es estudiante de quinto de secundaria del colegio Juventud Científica de El Agustino y gracias a su ardua preparación logró alcanzar el máximo lugar de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en la UNMSM. Este importante logro fue motivo de orgullo para sus familiares, quienes lo felicitaron y celebraron llevándolo a disfrutar de su plato preferido: arroz chaufa con wantanes.

Eso no es todo, el también cachimbo obtuvo el primer lugar en cómputo general de las universidades Federico Villarreal, Universidad Nacional del Callao y de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur. De hecho, David dedicó este triunfo a sus padres, Suzonte Morales, docente y mototaxista, y Flora Basurto, enfermera. “En varios concursos de matemáticas quedaba en segundo o tercer puesto. Me di cuenta que debía esforzarme más para ser el primero y no paré hasta lograrlo. Mis papás me felicitaron, y me llevaron a comer mi plato preferido: arroz chaufa y wantanes“, dijo, compartido por Trome.