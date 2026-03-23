Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 están a poco de desarrollarse en el Perú, y más de 27 millones de ciudadanos habilitados se acercarán hasta las urnas para escoger a sus próximos gobernantes políticos: presidente y dos vicepresidentes, representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados. Previamente a esta importante jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará el esperado debate presidencial, en el que participarán los 35 candidatos al sillón de Pizarro con el objetivo de convencer al electorado con sus mejores propuestas, como la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Esto permitirá que el 57 % de peruanos que aún no han definido su voto o quienes no saben por quién votar puedan optar por alguno de los aspirantes a la presidencia, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Frente a ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió a la población sobre las multas que podrían recibir si no acuden a votar este 12 de abril. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.