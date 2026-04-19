Por Redacción EC

Tras el reciente incremento del precio de la gasolina, que afectó a cientos de conductores debido a la ruptura del gasoducto de Camisea operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) y generó una crisis energética, existen otros factores que influyen en su costo. Entre ellos destacan la cotización internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles estatales, así como los gastos de transporte, distribución y los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio. Frente a ese contexto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) habilitó una importante plataforma que permite consultar los precios de los combustibles a nivel nacional y el grifo más cercano para obtener la mejor tarifa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.