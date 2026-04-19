Tras el reciente incremento del precio de la gasolina, que afectó a cientos de conductores debido a la ruptura del gasoducto de Camisea operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) y generó una crisis energética, existen otros factores que influyen en su costo. Entre ellos destacan la cotización internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles estatales, así como los gastos de transporte, distribución y los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio. Frente a ese contexto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) habilitó una importante plataforma que permite consultar los precios de los combustibles a nivel nacional y el grifo más cercano para obtener la mejor tarifa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE ENCONTRAR LOS PRECIOS BAJOS EN GASOLINA Y DIÉSEL EN LIMA?

A través de la plataforma “Facilito” (LINK) del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería es posible acceder a información detallada sobre gasolina, diésel, gas natural vehicular y gas licuado de petróleo (GLP), tanto para uso automotor como envasado. Además, permite ubicar los grifos más cercanos con las tarifas más convenientes para el bolsillo de los conductores. De esta manera, es indispensable que los usuarios se mantengan informados sobre los precios de los combustibles, que varían continuamente. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, el último reporte del costo del galón de gasolina y diésel en Lima:

Gasohol regular

Precio máximo: S/ 22,99 el galón

Precio mínimo: S/ 18,19 el galón

Gasohol premium

Precio máximo: S/ 24,99 el galón

Precio mínimo: S/ 18,99 el galón

Diésel

Precio máximo: S/ 27,35 el galón

Precio mínimo: S/ 21,89 el galón

#comparteestevideo#Facilito #1840 ♬ sonido original - osinergmin_oficial @osinergmin ¿Subió el precio del GLP? Aquí lo que debes saber 👇 ❌ Nosotros NO fijamos precios. Estos los determina el mercado internacional del petróleo y los costos de la cadena de abastecimiento. ✅ Lo que SÍ hacemos: - Fiscalizamos que nadie te cobre de más respecto a los precios declarados públicamente en el app Facilito. - Verificamos la calidad y cantidad del combustible que recibes. - Supervisamos la seguridad en grifos y establecimientos de servicio. Si tienes conocimiento de alguna inconsistencia, puedes reportarla a través de nuestra línea gratuita📞 1840. #Glp #Osinergmin #Combustibles

PRINCIPALES FUNCIONES DEL APLICATIVO “FACILITO” QUE DESARROLLA OSINERGMIN

Consulta de precios de combustibles y gas doméstico

Esta función te permite conocer cada precio actualizado de gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV), diésel y GLP vehicular, y del propio balón de gas que puedes encontrar en estaciones de servicio formales cercanas a tu domicilio, o de tu preferencia.

Esta función te ayuda a comparar y encontrar mejores precios.

Información de estaciones de servicio y distribuidores

Esta función incluye datos de ubicación, razón social y contactos de grifos, plantas, distribuidores de gas y estaciones de servicio, facilitando así la toma de decisiones y transparencia en el mercado.

Registro de inconformidades y denuncias