En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, ante la alerta roja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en varias regiones debido a los incendios forestales, el Gobierno peruano aprobó lineamientos técnicos para el manejo de restos humanos en situaciones de emergencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PCM APRUEBA PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE CADÁVERES ANTE DESASTRES NATURALES

A través de la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres n.° 005-2026-PCM/SGRD, la Presidencia del Consejo de Ministros admitió nuevos lineamientos para el manejo de cadáveres y restos humanos ante emergencias y desastres asociados al Fenómeno El Niño. Esta medida, propuesta y sustentada por el Indeci, busca coordinar la actuación de las instituciones competentes frente a este tipo de situaciones, mediante procedimientos seguros y respetuosos de la dignidad humana para el manejo de restos humanos. Además, dispone que estas acciones se incorporen en los planes de preparación y respuesta ante emergencias y desastres.

#EMERGENCIA #reducirriesgosdedesastres ♬ sonido original - PCM @pcmperu 🇵🇪 #PCMInforma | El Gobierno se prepara ante el fenómeno El Niño. Se despliegan puentes de contingencia y ayuda humanitaria, mientras avanzan los trabajos de descolmatación y limpieza de ríos y quebradas en puntos críticos. Son acciones concretas para reducir riesgos, fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a la población ante posibles emergencias. #FEN #peru🇵🇪

Asimismo, la Ley n.° 29664 establece el marco normativo para la prevención de riesgos y la coordinación de la respuesta institucional ante desastres naturales. En ese contexto, los nuevos lineamientos aprobados por la PCM buscan fortalecer la articulación entre las entidades competentes y unificar los procedimientos para el manejo de cadáveres y restos humanos durante situaciones de emergencia, como es el caso del Fenómeno El Niño en el país, conforme comparte Expreso.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL IMPACTO DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ?

En una entrevista para Exitosa, el experto en gestión del riesgo de desastres, Osvaldo Moreno, informó que la temperatura del mar se encuentra entre cuatro y cinco grados por encima de los valores habituales, superando los registros de los episodios de 1982-1983 y 1997-1998, según datos del Enfen, la NOAA y el Senamhi. Ante ello, indicó que las lluvias intensas podrían desencadenar diversos eventos naturales, como huaicos, inundaciones y desbordes, además de causar daños a la infraestructura, siendo las personas que viven cerca de los cauces las más perjudicadas.

Si bien es cierto, el especialista consideró que no hay tiempo para realizar ciertos trabajos preventivos, como la limpieza y descolmatación en los ríos, Moreno señaló que las autoridades deberían trasladar a la población en situación de riesgo hacia zonas más seguras, con el objetivo de prevenir pérdidas humanas y accidentes. Así, el Fenómeno El Niño, que podría prolongarse hasta junio de 2027, también afectaría a los sectores pesquero y agrícola. Por ello, el administrador recomendó abastecerse de alimentos básicos para contar con reservas durante varios meses, conforme comparte Infobae.

“No se han limpiado los cauces a tiempo, no hemos reforzado las defensas, ya no hay tiempo para hacer trabajo de prevención, tampoco hay tiempo para la preparación. Lo que necesitamos es evacuación preventiva hoy para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales. Duró casi dos semanas. Lo que nosotros estamos advirtiendo nos va a durar hasta junio del próximo año. Después de un Niño se vienen enfermedades, pero las que no nos hemos imaginado jamás. Tenemos que mirar al 2050, qué le estamos dejando a las generaciones que vienen”, dijo Moreno.