Por Redacción EC

En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, ante la alerta roja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en varias regiones debido a los incendios forestales, el Gobierno peruano aprobó lineamientos técnicos para el manejo de restos humanos en situaciones de emergencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.