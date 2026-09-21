Por Redacción EC

Tras el reglamento operativo aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) estableció las condiciones que deben cumplir los afiliados al Sistema Privado de Pensiones para acceder a las prestaciones del pilar semicontributivo del Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP), entre ellas una pensión mínima de S/600 o proporcional. Así, esta importante medida permitirá garantizar ingresos durante la vejez, con el objetivo de proteger los aportes de los afiliados y evitar que queden desprotegidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.