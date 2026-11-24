Diciembre 2026 no solo es uno de los meses más esperados por miles de jubilados debido al pago de sus pensiones, sino también porque recibirán una bonificación extraordinaria de S/200 a través del Banco de la Nación. Esta medida, aprobada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del Decreto Ley n.º 19990, pertenecientes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), frente al incremento de precios asociado a las intensas lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Este importante bono se entregará por única vez junto con la pensión del último mes de año, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO DE S/200 DE LA ONP?

A través del Decreto de Urgencia n.º 018-2026, el gobierno de Keiko Fujimori anunció que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Decreto Ley n.º 19990 recibirán, por única vez, un bono extraordinario de S/200. Este incentivo económico será depositado junto con la pensión, de acuerdo con el cronograma de pagos de diciembre 2026, y tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al impacto económico de las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. A continuación, te presentamos, compartido por El Peruano, a los principales beneficiarios del SNP que recibirán esta bonificación:

Tener actualmente una pensión otorgada con carácter definitivo.

Figurar en la planilla de pensionistas del SNP al 30 de noviembre de 2026.

En caso de recibir más de una pensión, solo tendrá derecho a una bonificación.

La bonificación será incompatible con la percepción de un sueldo del sector público.

¿CÓMO AFILIARSE A LA ONP Y CONSTRUIR UNA FUTURA PENSIÓN CON APORTES DE S/160 MENSUALES?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.

Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.

VIDEO RECOMENDADO