Como todos los meses, muchos trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con expectativa el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Por ello, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), miles de pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional fueron los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales empezaron a recibir su remuneración a partir de la tercera semana de septiembre 2026. Por consiguiente, este sector podrá disfrutar de este dinero que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE COBRAN ESTE 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE VÍA BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a septiembre 2026, en el que se establecen las cuatro fechas para el depósito de remuneraciones dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país:

Jueves 17 de septiembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Viernes 18 de septiembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Lunes 21 de septiembre : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Martes 22 de septiembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL BONO POR ESCOLARIDAD EN 2027?

Tras la aprobación del Presupuesto Público 2027, miles de trabajadores del sector público recibirán una serie de bonos destinados a reconocer su labor y que podrán utilizar para cubrir sus principales necesidades. Entre ellos destacan los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad (julio y diciembre), y asciende a un monto de hasta S/300 en cada caso. Por su parte, los trabajadores CAS recibirán una gratificación equivalente al 20 % de su sueldo, de acuerdo con la nueva Ley n.° 32563, conforme comparte Infobae.

En el caso del bono por escolaridad está dirigido exclusivamente para los funcionarios (Decreto Legislativo nº 276 de la Ley nº 29944 y de la Ley nº 30512), docentes (Ley nº 30220), personal de salud (Decreto Legislativo nº 1153), obreros y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Asimismo, comprende también a los pensionistas del Estado bajo los regímenes establecidos por ley, quienes recibirán un pago en enero de 2027 por un monto de hasta S/400. En el caso de los profesores y auxiliares de educación contratados bajo la Ley de Reforma Magisterial, el pago se realiza en junio.