Por Redacción EC

Como todos los meses, muchos trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con expectativa el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Por ello, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), miles de pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional fueron los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales empezaron a recibir su remuneración a partir de la tercera semana de septiembre 2026. Por consiguiente, este sector podrá disfrutar de este dinero que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.