Este 2026 es un año decisivo políticamente para la historia del Perú, debido a que millones de peruanos deberán acercarse a las urnas para escoger a su próximo presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. De esta manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolló el sorteo público para conocer a los miembros de mesa para las presentes elecciones, en las que se escogieron a más de 800 mil ciudadanos. Sin embargo, como es usual en estos procesos electorales, a muchas personas se les hace imposible realizar esta importante labor, por lo que deberán cumplir ciertas condiciones para quedar totalmente excusadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO JUSTIFICARSE PARA NO SER MIEMBRO DE MESA EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

@onpe_oficial 📺 #ONPETV | ¡Semana clave rumbo a las Elecciones Generales 2026! 🗳️ Realizamos el sorteo de más de 834,000 miembros de mesa para las elecciones del 12 de abril. 📌 Conoce los beneficios de ejercer el cargo de miembro de mesa en las elecciones generales. 💻 Más de 3 millones de ciudadanos que usaron la plataforma Elige tu local de votación (#ETLV) ya pueden conocer dónde votarán. 🧾 El 12 de febrero se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones 2026. ▶️ Sigue paso a paso el proceso electoral en ONPE TV. #EG2026 ♬ sonido original - La ONPE

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.

LINK PARA CONOCER SI FUISTE MIEMBRO DE MESA Y DÓNDE TE CORRESPONDE VOTAR EN ESTAS ELECCIONES 2026

El próximo domingo 12 de abril, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores, quienes se mantendrán en el poder por cinco años. Es así que, tras llevarse a cabo el sorteo de los miembros de mesa, en la que se eligieron cerca de 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma llamada “Consulta de miembros de mesa” (LINK), que permite conocer, con solo colocar el DNI, si fueron seleccionados para ejercer este deber cívico (titular o suplente).

Asimismo, la ONPE informó que los miembros de mesa recibirán una serie de beneficios, como una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo. Por otro lado, de acuerdo con información brindada por la entidad pública, se pondrá a disposición de la población una página web para conocer el local de votación con los detalles correspondientes. Aunque, durante estos días los ciudadanos están recibiendo correos en los que se les informa cuál de sus tres opciones fue seleccionada para estos comicios.