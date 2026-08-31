Más de 400.000 docentes y auxiliares de educación recibirán una bonificación extraordinaria de S/487, aprobada mediante la Ley N.° 32732. Para financiar este beneficio, el Gobierno destinó más de S/211 millones, que serán distribuidos mediante una planilla complementaria. El pago está previsto para estos últimos días de agosto de 2026 y estará a cargo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

¿Quiénes pueden recibir el bono de S/487?

La bonificación está dirigida a docentes y auxiliares nombrados y contratados comprendidos en las normas que regulan la carrera y contratación del magisterio. El beneficio alcanza al personal que trabaja en instituciones educativas públicas administradas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

La medida fue establecida como un reconocimiento extraordinario para el personal que desempeña funciones en la educación pública. Sin embargo, no se trata de un aumento permanente del sueldo: los S/487 se entregarán una sola vez durante el año fiscal 2026 y están sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N.° 32732.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar los S/487?

Uno de los principales requisitos es que el docente o auxiliar haya figurado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre de 2024. Además, debe mantener un registro activo en dicho aplicativo desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 32732, es decir, desde el 20 de julio de 2026.

Otro requisito fundamental es mantener un vínculo laboral vigente al momento en que corresponda realizar el pago. La norma también considera como labor efectiva a quienes, al 31 de diciembre de 2024, se encontraban de vacaciones o con licencia con goce de remuneraciones. Además, el beneficio solo puede percibirse en una entidad pública, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación.

¿Cuándo y cómo se pagará el bono a docentes y auxiliares?

El Ministerio de Educación prevé realizar el pago hacia fines de agosto de 2026, utilizando una planilla complementaria creada específicamente para esta bonificación extraordinaria. La ejecución del pago corresponde a las DRE y UGEL, que deberán aplicar las disposiciones establecidas para identificar a los trabajadores que cumplen con los requisitos.

Es importante tener en cuenta que los S/487 no tienen carácter remunerativo ni pensionable. Por ello, no forman parte de la remuneración habitual ni sirven como base para calcular beneficios laborales como la CTS. En otras palabras, se trata de un ingreso extraordinario y excepcional que se entrega una sola vez.

Con esta medida, el Gobierno busca reconocer la labor de los docentes y auxiliares que trabajan en instituciones educativas públicas. Para los beneficiarios, la clave está en verificar que su información laboral y registro en el AIRHSP cumplan con las condiciones establecidas y que mantengan vínculo laboral vigente cuando se ejecute el pago.

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