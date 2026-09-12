Como todos los meses, tras el inicio de septiembre 2026, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con mucho entusiasmo el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Por ello, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), miles de pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional serán los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales a partir de la tercera semana del presente mes. De esta manera, este sector podrá disfrutar de este dinero que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COBRAN A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a septiembre 2026, en el que se establecen las fechas para el depósito de remuneraciones para los trabajadores del sector público:

Jueves 17 de septiembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Viernes 18 de septiembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Lunes 21 de septiembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Martes 22 de septiembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

¿CUÁNTO RECIBIRÍAS DE PENSIÓN DE LA ONP AL CUMPLIR 80 AÑOS?

El Decreto Legislativo nº 19990 indica que los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mayores de 80 años pueden solicitar la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que consiste en un aumento del 25 % de su pensión. Es decir, si el adulto mayor recibe un pago de S/1 000, ahora cobrará cerca de S/1 250. De esta manera, no es necesario que el ciudadano realice ningún trámite ni pague, ya que el acceso a este beneficio es automático.

Asimismo, los pensionistas que han realizado aportes durante 20 años o más, así como también los que cobran una pensión proporcional, o sea los que han contribuido al menos 10 años, tienen derecho a esta esperada bonificación. Por lo tanto, a partir del 10 de agosto de 2026, un total de 145 318 pensionistas recibirán la BEA en el país. De esa cifra, 133 370 pertenecen al régimen regular, mientras que 11 948 corresponden al régimen de pensión proporcional, según sus respectivos años de aportes. Esto se mostrará en su boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”, conforme comparte Infobae.