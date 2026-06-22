Se aproxima el mes de julio y muchos trabajadores ya empiezan a organizar el uso del dinero que recibirán por concepto de gratificación, aunque no todos los sectores acceden a este beneficio. Este pago por Fiestas Patrias corresponde a una remuneración íntegra equivalente a un sueldo bruto completo, sumado a una bonificación extraordinaria establecida por ley. El empleador tiene como plazo máximo hasta el 15 de julio para efectuar el depósito de la gratificación, lo que genera altas expectativas entre los trabajadores formales del sector privado. Sin embargo, no todos los trabajadores reciben este beneficio, ya que su otorgamiento depende del régimen laboral al que pertenezcan. En ese sentido, es importante que cada trabajador verifique su condición laboral y su régimen de contratación para saber si le corresponde este pago. Además, conocer los plazos y montos exactos ayuda a evitar confusiones y permite una mejor planificación económica en un mes clave del calendario laboral peruano.

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Los trabajadores bajo el régimen CAS no estarían recibiendo la gratificación completa de manera inmediata, ya que el pago del 100% de este beneficio se proyecta recién para el año 2030. Esta medida forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Balcázar, que busca que el Congreso de la República apruebe la aplicación gradual de la Ley N.° 32563. En el marco de las últimas sesiones del Congreso unicameral, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de crédito suplementario que incluye esta propuesta de implementación progresiva. Dicha norma reconoce la gratificación y la CTS para los trabajadores CAS del sector público bajo el Decreto Legislativo N.° 1057, pero plantea que su aplicación no sea inmediata. De esta manera, la propuesta establece que el beneficio no se pagaría al 100% del sueldo desde julio de 2026, como se esperaba inicialmente, sino que se implementaría de forma escalonada a lo largo de los años.

¿Cuáles han sido las repercusiones después de que los trabajadores en el régimen CAS recibieron la información?

Este enfoque gradual ya había generado preocupación entre sindicatos de trabajadores CAS, que han expresado su desacuerdo con la medida por considerar que retrasa un derecho laboral ya reconocido. En ese contexto, el debate continúa en el ámbito legislativo, donde se definirá si la gratificación para los CAS se ejecuta de manera progresiva o si se mantiene la implementación total en el corto plazo, tal como demandan diversos gremios del sector público. De este modo, para julio de 2026 se prevé que los trabajadores CAS reciban únicamente el 10% de su remuneración mensual como gratificación, estableciéndose además un piso mínimo de S/300, en línea con el aguinaldo del sector público. Posteriormente, este porcentaje se incrementaría de forma progresiva año tras año, como parte de un esquema gradual de implementación. La proyección indica que el beneficio llegaría al 100% del sueldo recién en el año 2030, consolidándose plenamente tras un periodo de cuatro años de transición.

¿En qué consiste el pago de gradualidad de la gratificación de los trabajadores del CAS que menciona el Ejecutivo?

La propuesta plantea un esquema progresivo para el pago de la gratificación entre 2026 y 2030, año en el que finalmente se alcanzaría el 100% de la remuneración mensual del trabajador CAS. En detalle, la implementación sería la siguiente: 10% en el año fiscal 2026, 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y 100% en 2030. Bajo este escenario, si un trabajador CAS tiene un sueldo de S/3.000, en julio de 2026 recibiría S/300 por concepto de gratificación. Sin embargo, si su remuneración fuera menor, por ejemplo S/2.500, igualmente percibiría S/300, ya que el proyecto establece un monto mínimo garantizado como piso de pago. A partir de allí, el incremento sería progresivo según el porcentaje fijado para cada año. En 2027, ese mismo trabajador recibiría S/600; en 2028, S/900; y en 2029, S/1.500, siempre que su sueldo se mantenga constante. Este aumento escalonado busca acercar gradualmente el beneficio completo sin aplicarlo de manera inmediata. Finalmente, en el año 2030, el trabajador CAS percibiría una gratificación equivalente al 100% de su sueldo, es decir, S/3.000 en julio y otro monto similar en diciembre, lo que representaría S/6.000 adicionales al año. De esta manera, el beneficio quedaría plenamente equiparado al de otros regímenes laborales del sector público.

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