En distintas situaciones, ya sea por gestiones de trabajo o asuntos personales, suele ser indispensable contar con documentos oficiales debidamente certificados. Uno de los más requeridos es el registro de nacimiento. Por ello, a continuación te explicamos cuál es el procedimiento para solicitar una copia legalizada de este documento y qué detalles debes tener en cuenta durante este trámite.

¡Evita colas y demoras! Así puedes sacar tu partida de nacimiento en Reniec rápido y sin complicaciones

Los adultos que necesiten una copia oficial de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción pueden solicitarla mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Si el documento no se encuentra disponible en formato digital dentro del sistema, será necesario realizar el trámite de manera presencial en la municipalidad donde se registró el evento correspondiente.

Si la inscripción se efectuó en una representación consular del Perú fuera del país, la solicitud de copias certificadas debe realizarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para verificar si el acta figura en la base de datos del Reniec, en el primer paso del proceso será necesario ingresar la fecha del nacimiento, matrimonio o fallecimiento, además de los nombres completos del titular del registro.

Estos son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.