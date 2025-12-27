Redacción EC
Redacción EC

Portar el Documento Nacional de Identidad () azul o electrónico en Perú, termina constituyendo un derecho y también obligación tanto para menores de edad como personas adultas. Su utilidad hoy te permite acceder a todos los servicios y beneficios que ofrece el Gobierno mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), apareciendo Yape y Agentes BCP como alternativas para la realización de pagos puntuales entorno a trámites de renovación, duplicado, rectificaciones, entre otras gestiones ligadas a dicha cédula.

YAPE Y AGENTES BCP HABILITADOS PARA EL PAGO DE TRÁMITES EN RENIEC

Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNI sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando con Yape como recurso para llevar a cabo el pago de más de 10 trámites a nivel nacional.

Al respecto, te contamos que según lo confirma el Reniec, ahora ya puedes hasta cancelar tu duplicado de credencial azul o electrónica, haciendo uso de dicha billetera digital que se suma a los medios ya existentes como Agentes BCP, y mediante la cual busca agilizarse también la validación y continuidad de gestiones realizadas en línea.

Con respecto a esta información, te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para llevar a cabo el pago de este y otros más de 10 conceptos a través de Yape, y otros servicios brindados por parte de dicha entidad de Gobierno:

  • Accede a la web de para pagos de tasa, completa los datos personales solicitados, y el tipo de trámite que deseas pagar.

- Una vez realizado el trámite, se te generará un ticket con un código único de catorce dígitos.

  • Acto seguido, dirígete al aplicativo de Yape, e ingresa para darle clic en la opción de “Yapear Servicios”.
  • Luego, continúa ingresando a “Trámites y Tributos” buscando la opción “Reniec”.
  • Por último, termina colocando el código de pago generado inicialmente en la web de Generación de Tickets, y dale clic en “YAPEAR”.

Con respecto a estos pasos presentados para el pago de trámites mediante Yape, recuerda que asimismo puedes acercarte a Agentes BCP autorizados, y presentar el número de ticket generado a fin de finalmente proceder a realizar el respectivo reembolso.

LOS MÁS DE 10 TRÁMITES QUE PUEDES PAGAR MEDIANTE YAPE, SEGÚN RENIEC

A nivel nacional, el uso de billeteras digitales ha logrado acentuarse e intensificarse de tal modo que resulta frecuente realizar pagos mediante , por ejemplo, el hoy aplicativo mediante el cual ya puedes reembolsar montos específicos para cancelar hasta 14 trámites puntuales.

Estamos muy contentos con esta alianza que facilitará a millones de peruanos el pago de sus trámites con Reniec, ofreciéndoles canales accesibles y cotidianos“, expresó Nicolás del Águila, Gerente Comercial de Soluciones de Pago y Alianzas Estratégicas de la plataforma que desarrolla el BCP, y durante presentación de iniciativa haciendo hincapié en la importancia de contar con mayores alternativas estratégicas vinculadas a la tecnología para beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo a la información que comparte el RENIEC oficialmente, ahora como usuario de Yape podrás hacer efectiva la cancelación de los siguientes 14 trámites habilitados para cambiar decisiones si así lo deseas, y también terminar obteniendo el DNIe, entre otros tipos de gestiones similares:

  • Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos y actualización de domicilio en DNIe

- Código 000730, pago de 34 soles

  • Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales

- Código 021431, pago de 31 soles

  • Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas

- Código 002143, pago de S/4.50

  • Constancia negativa de inscripción de registros civiles

- Código 006645, pago de S/4.10

  • Copias certificadas de actas vía internet

- Código 002141, pago de 10.30 soles

  • Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe

- Código 000530, pago de S/6.60

  • Emisión por primera vez del DNIe

- Código 000521, pago de 41 soles

  • Expedición de copia certificada de acta

- Código 006637, pago de 12 soles

  • Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre, apellidos y otros

- Código 000647, pago de 16 soles

  • Rectificación DNIe de prenombre, apellidos, otros y cambio de estado civil

- Código 000729, pago de 35 soles

  • Renovación del DNIe

- Código 000525, pago de 41 soles

  • Renovación por caducidad del DNI

- Código 002121, pago de 30 soles

  • Duplicado de DNIe a través de EREP u OR

- Cod. 000522, pago de 35 soles

  • Duplicado de DNIE a través de la web o PVM

- Código 005221, pago de 33 soles

Con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites ...“, manifestó también la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, quien junto a Nicolás del Águila, y ante los medios de prensa, aprovecharon la presentación de alianza estratégica para brindar mayores alcances entorno a funcionamiento y el paso a paso preciso para terminar cancelando digitalmente uno o varios de los 14 trámites habilitados, y remarcados líneas arriba.

TAGS