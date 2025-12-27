Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul o electrónico en Perú, termina constituyendo un derecho y también obligación tanto para menores de edad como personas adultas. Su utilidad hoy te permite acceder a todos los servicios y beneficios que ofrece el Gobierno mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), apareciendo Yape y Agentes BCP como alternativas para la realización de pagos puntuales entorno a trámites de renovación, duplicado, rectificaciones, entre otras gestiones ligadas a dicha cédula.

YAPE Y AGENTES BCP HABILITADOS PARA EL PAGO DE TRÁMITES EN RENIEC

Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNI sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando con Yape como recurso para llevar a cabo el pago de más de 10 trámites a nivel nacional.

Al respecto, te contamos que según lo confirma el Reniec, ahora ya puedes hasta cancelar tu duplicado de credencial azul o electrónica, haciendo uso de dicha billetera digital que se suma a los medios ya existentes como Agentes BCP, y mediante la cual busca agilizarse también la validación y continuidad de gestiones realizadas en línea.

Con respecto a esta información, te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para llevar a cabo el pago de este y otros más de 10 conceptos a través de Yape, y otros servicios brindados por parte de dicha entidad de Gobierno:

Accede a la web de Generación de Tickets para pagos de tasa, completa los datos personales solicitados, y el tipo de trámite que deseas pagar.

- Una vez realizado el trámite, se te generará un ticket con un código único de catorce dígitos.

Acto seguido, dirígete al aplicativo de Yape, e ingresa para darle clic en la opción de “Yapear Servicios” .

. Luego, continúa ingresando a “Trámites y Tributos” buscando la opción “Reniec” .

. Por último, termina colocando el código de pago generado inicialmente en la web de Generación de Tickets, y dale clic en “YAPEAR”.

Con respecto a estos pasos presentados para el pago de trámites mediante Yape, recuerda que asimismo puedes acercarte a Agentes BCP autorizados, y presentar el número de ticket generado a fin de finalmente proceder a realizar el respectivo reembolso.

LOS MÁS DE 10 TRÁMITES QUE PUEDES PAGAR MEDIANTE YAPE, SEGÚN RENIEC

A nivel nacional, el uso de billeteras digitales ha logrado acentuarse e intensificarse de tal modo que resulta frecuente realizar pagos mediante Yape, por ejemplo, el hoy aplicativo mediante el cual ya puedes reembolsar montos específicos para cancelar hasta 14 trámites puntuales.

“Estamos muy contentos con esta alianza que facilitará a millones de peruanos el pago de sus trámites con Reniec, ofreciéndoles canales accesibles y cotidianos“, expresó Nicolás del Águila, Gerente Comercial de Soluciones de Pago y Alianzas Estratégicas de la plataforma que desarrolla el BCP, y durante presentación de iniciativa haciendo hincapié en la importancia de contar con mayores alternativas estratégicas vinculadas a la tecnología para beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo a la información que comparte el RENIEC oficialmente, ahora como usuario de Yape podrás hacer efectiva la cancelación de los siguientes 14 trámites habilitados para cambiar decisiones si así lo deseas, y también terminar obteniendo el DNIe, entre otros tipos de gestiones similares:

Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos y actualización de domicilio en DNIe

- Código 000730, pago de 34 soles

Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales

- Código 021431, pago de 31 soles

Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas

- Código 002143, pago de S/4.50

Constancia negativa de inscripción de registros civiles

- Código 006645, pago de S/4.10

Copias certificadas de actas vía internet

- Código 002141, pago de 10.30 soles

Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe

- Código 000530, pago de S/6.60

Emisión por primera vez del DNIe

- Código 000521, pago de 41 soles

Expedición de copia certificada de acta

- Código 006637, pago de 12 soles

Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre, apellidos y otros

- Código 000647, pago de 16 soles

Rectificación DNIe de prenombre, apellidos, otros y cambio de estado civil

- Código 000729, pago de 35 soles

Renovación del DNIe

- Código 000525, pago de 41 soles

Renovación por caducidad del DNI

- Código 002121, pago de 30 soles

Duplicado de DNIe a través de EREP u OR

- Cod. 000522, pago de 35 soles

Duplicado de DNIE a través de la web o PVM

- Código 005221, pago de 33 soles

“Con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites ...“, manifestó también la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, quien junto a Nicolás del Águila, y ante los medios de prensa, aprovecharon la presentación de alianza estratégica para brindar mayores alcances entorno a funcionamiento y el paso a paso preciso para terminar cancelando digitalmente uno o varios de los 14 trámites habilitados, y remarcados líneas arriba.