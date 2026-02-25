Por Redacción EC

Frente a la cercanía de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que los ciudadanos con multas pendientes por no votar o por incumplir su función como integrantes de mesa estarán sujetos a distintas limitaciones en trámites administrativos. Resulta clave que los votantes revisen su estado vigente para prevenir inconvenientes al momento de efectuar trámites jurídicos o comerciales. Mantener una sanción impaga puede convertirse en un impedimento, aunque es posible solucionarlo de manera práctica mediante los canales virtuales oficiales. A continuación, te explicamos la información esencial sobre este tema.