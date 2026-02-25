Frente a la cercanía de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que los ciudadanos con multas pendientes por no votar o por incumplir su función como integrantes de mesa estarán sujetos a distintas limitaciones en trámites administrativos. Resulta clave que los votantes revisen su estado vigente para prevenir inconvenientes al momento de efectuar trámites jurídicos o comerciales. Mantener una sanción impaga puede convertirse en un impedimento, aunque es posible solucionarlo de manera práctica mediante los canales virtuales oficiales. A continuación, te explicamos la información esencial sobre este tema.

Evita problemas: así puedes saber si tienes multa electoral y cancelarla al instante antes de las Elecciones

El JNE ha habilitado un sistema digital que permite a cualquier elector revisar su situación electoral en pocos pasos. El procedimiento es sencillo y no requiere intermediarios.

Para consultar y pagar una multa electoral debes realizar los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de consulta de multas del JNE. Registra tu número de DNI y valida los datos solicitados por el sistema. Revisa si existen infracciones registradas y el monto total pendiente. Realiza el pago a través de Págalo.pe, el Banco de la Nación u oficinas autorizadas.

Una vez confirmado el pago, la información se actualiza en el sistema y las restricciones asociadas a la multa se levantan automáticamente.

Cuáles son las consecuencias de no pagar una multa

Mantener una multa impaga genera bloqueos administrativos que se activan de manera inmediata. Estas limitaciones afectan diversos trámites públicos y privados, entre ellos:

Dificultades para iniciar o participar en procesos judiciales y administrativos.

Imposibilidad de realizar actos notariales como contratos o escrituras.

Restricciones en trámites de estado civil, como matrimonio, divorcio o inscripciones registrales.

Obstáculos para postular o ejercer cargos públicos.

Limitaciones para obtener brevete, acceder a programas sociales o salir del país.

Estas medidas se mantienen hasta que la sanción sea cancelada o se apruebe una justificación o dispensa.

Montos de las multas electorales

os costos por infringir la ley electoral varían dependiendo de la condición socioeconómica del distrito donde resides, según la clasificación oficial de pobreza.

En el caso de la omisión al sufragio, los montos se dividen de la siguiente manera:

Distritos no pobres: Deberán abonar S/ 110.00.

Distritos pobres: El monto asciende a S/ 55.00.

Distritos de pobreza extrema: La tasa es de S/ 27.50.

Por otro lado, si fuiste seleccionado para conformar una mesa de votación y no cumpliste con esta responsabilidad (ya sea por inasistencia o por negarte a reemplazar a un ausente), la penalidad es única y asciende a S/ 275.00.