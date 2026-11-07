Con el propósito de que los maestros de Educación Básica Regular puedan formar parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y, a la vez, mejorar sus condiciones laborales, el Ministerio de Educación anunció una nueva edición de la Prueba Nacional para el Ascenso Docente 2026 este 8 de noviembre. De hecho, este proceso es muy importante para los educadores del país, ya que contribuirá de la mejor manera a su desarrollo profesional. De esta manera, el Minedu habilitó una plataforma para que los postulantes consulten el local donde rendirán la evaluación este fin de semana y eviten inconvenientes durante la jornada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE RENDIR LA PRUEBA ESTE 8 DE NOVIEMBRE PARA EL ASCENSO DOCENTE 2026?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación anunció que la Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026 se realizará este domingo 8 de noviembre y contará con la participación de cerca de 162 000 profesores, quienes buscarán ascender en la Carrera Pública Magisterial (CPM). Además, el Minedu recomendó a los postulantes inscritos acudir a su respectivo local de evaluación entre las 7:00 a. m. y las 8:00 a. m., portando su documento de identidad.

Sin embargo, para los profesionales que aún desconocen dónde rendirán el examen, se puso a disposición una plataforma digital (LINK) que permite consultar el local de evaluación con solo ingresar el número de DNI o carné de extranjería. Asimismo, tienen la opción de comunicarse con la línea de atención de consultas (01) 615 5887, en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Cabe señalar que, según la agenda oficial, los educadores que obtengan una plaza asumirán su nueva escala magisterial a partir del 1 de marzo de 2027.

CRONOGRAMA OFICIAL DE LAS FASES AL ASCENSO DOCENTE 2026

A continuación, te presentamos el cronograma oficial de las dos fases del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica de la Carrera Pública Magisterial 2026:

Etapa Nacional

19 de noviembre : Publicación de resultados preliminares.

: Publicación de resultados preliminares. Del 20 al 26 de noviembre : Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu.

: Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu. Del 20 de noviembre al 3 de diciembre : Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu.

: Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu. Del 23 de noviembre al 1 de diciembre : De manera excepcional, los postulantes podrán modificar la DRE o UGEL donde tienen registrado su legajo a través de la plataforma habilitada por el Minedu.

: De manera excepcional, los postulantes podrán modificar la DRE o UGEL donde tienen registrado su legajo a través de la plataforma habilitada por el Minedu. 4 de diciembre: Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional.

Etapa Descentralizada

Del 9 al 30 de noviembre : Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante.

: Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante. Del 16 de noviembre al 21 de enero de 2027 : Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, y registro de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación.

: Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, y registro de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación. 26 de enero de 2027 : Publicación de resultados preliminares.

: Publicación de resultados preliminares. Del 27 de enero al 4 de febrero de 2027 : Presentación de reclamos por parte del postulante.

: Presentación de reclamos por parte del postulante. Del 27 de enero al 8 de febrero de 2027 : El Comité de Evaluación resolverá las apelaciones, realizará los ajustes correspondientes en las calificaciones y publicará los resultados definitivos a través del sistema del Minedu.

: El Comité de Evaluación resolverá las apelaciones, realizará los ajustes correspondientes en las calificaciones y publicará los resultados definitivos a través del sistema del Minedu. 12 de febrero de 2027: Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada.

Publicación de vacantes de ascenso, publicación de ganadores y emisión de resoluciones

15 de febrero del 2027 : Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso.

: Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso. 17 de febrero del 2027 : Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso.

: Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso. 18 de febrero del 2027 : Publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso.

: Publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso. 23 al 26 de febrero del 2027 : Emisión de resoluciones de ascenso.

: Emisión de resoluciones de ascenso. 1 de marzo del 2027: Inicio de la vigencia del ascenso.