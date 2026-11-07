Con el propósito de que los maestros de Educación Básica Regular puedan formar parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y, a la vez, mejorar sus condiciones laborales, el Ministerio de Educación anunció una nueva edición de la Prueba Nacional para el Ascenso Docente 2026 este 8 de noviembre. De hecho, este proceso es muy importante para los educadores del país, ya que contribuirá de la mejor manera a su desarrollo profesional. De esta manera, el Minedu habilitó una plataforma para que los postulantes consulten el local donde rendirán la evaluación este fin de semana y eviten inconvenientes durante la jornada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
Con el propósito de que los maestros de Educación Básica Regular puedan formar parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y, a la vez, mejorar sus condiciones laborales, el Ministerio de Educación anunció una nueva edición de la Prueba Nacional para el Ascenso Docente 2026 este 8 de noviembre. De hecho, este proceso es muy importante para los educadores del país, ya que contribuirá de la mejor manera a su desarrollo profesional. De esta manera, el Minedu habilitó una plataforma para que los postulantes consulten el local donde rendirán la evaluación este fin de semana y eviten inconvenientes durante la jornada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación anunció que la Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026 se realizará este domingo 8 de noviembre y contará con la participación de cerca de 162 000 profesores, quienes buscarán ascender en la Carrera Pública Magisterial (CPM). Además, el Minedu recomendó a los postulantes inscritos acudir a su respectivo local de evaluación entre las 7:00 a. m. y las 8:00 a. m., portando su documento de identidad.
Sin embargo, para los profesionales que aún desconocen dónde rendirán el examen, se puso a disposición una plataforma digital (LINK) que permite consultar el local de evaluación con solo ingresar el número de DNI o carné de extranjería. Asimismo, tienen la opción de comunicarse con la línea de atención de consultas (01) 615 5887, en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Cabe señalar que, según la agenda oficial, los educadores que obtengan una plaza asumirán su nueva escala magisterial a partir del 1 de marzo de 2027.
A continuación, te presentamos el cronograma oficial de las dos fases del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica de la Carrera Pública Magisterial 2026:
Etapa Nacional
- 19 de noviembre: Publicación de resultados preliminares.
- Del 20 al 26 de noviembre: Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu.
- Del 20 de noviembre al 3 de diciembre: Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu.
- Del 23 de noviembre al 1 de diciembre: De manera excepcional, los postulantes podrán modificar la DRE o UGEL donde tienen registrado su legajo a través de la plataforma habilitada por el Minedu.
- 4 de diciembre: Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional.
Etapa Descentralizada
- Del 9 al 30 de noviembre: Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante.
- Del 16 de noviembre al 21 de enero de 2027: Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, y registro de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación.
- 26 de enero de 2027: Publicación de resultados preliminares.
- Del 27 de enero al 4 de febrero de 2027: Presentación de reclamos por parte del postulante.
- Del 27 de enero al 8 de febrero de 2027: El Comité de Evaluación resolverá las apelaciones, realizará los ajustes correspondientes en las calificaciones y publicará los resultados definitivos a través del sistema del Minedu.
- 12 de febrero de 2027: Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada.
Publicación de vacantes de ascenso, publicación de ganadores y emisión de resoluciones
- 15 de febrero del 2027: Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso.
- 17 de febrero del 2027: Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso.
- 18 de febrero del 2027: Publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso.
- 23 al 26 de febrero del 2027: Emisión de resoluciones de ascenso.
- 1 de marzo del 2027: Inicio de la vigencia del ascenso.