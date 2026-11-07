Por Manuel Gomez

Con el propósito de que los maestros de Educación Básica Regular puedan formar parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y, a la vez, mejorar sus condiciones laborales, el Ministerio de Educación anunció una nueva edición de la Prueba Nacional para el Ascenso Docente 2026 este 8 de noviembre. De hecho, este proceso es muy importante para los educadores del país, ya que contribuirá de la mejor manera a su desarrollo profesional. De esta manera, el Minedu habilitó una plataforma para que los postulantes consulten el local donde rendirán la evaluación este fin de semana y eviten inconvenientes durante la jornada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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