Este fin de semana, más de 97 000 peruanos rendirán el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026, impulsado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que brindará la oportunidad a miles de jóvenes de continuar sus estudios universitarios financiados en su totalidad por el Estado. En esta oportunidad, el programa del Ministerio de Educación (Minedu) estableció que se ha dispuesto cerca de 20 000 becas a nivel nacional, por lo que, con el objetivo de llevar a cabo un proceso transparente y seguro, se dispuso de fuertes medidas en esta esperada evaluación académica que tendrá 60 preguntas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE DESARROLLARÁ EL EXAMEN DE PRESELECCIÓN DE BECA 18?

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18 2026. La evaluación, que estará supervisada por el personal de la institución, será de manera presencial y simultanea en 180 locales de todo el país. Así, el programa adscrito al Ministerio de Educación estableció una plataforma digital que permite conocer a los postulantes la sede donde rendirán la prueba, ya sea a través de la casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) o del Pronabec (LINK), ingresando solo con su usuario y contraseña inscritos durante la postulación. Cabe mencionar que, el local se determinará según la dirección registrada durante el proceso de inscripción.

@pronabec 📣 ¡Futuro sobrino, toma nota! ✅ Si vas a rendir el examen de #Beca18-2026 y tu DNI está vigente, ¡entras sin problema! ✅ Si ya venció, igual llévalo, pero te recomendamos tramitar su renovación cuanto antes. ♬ sonido original - Pronabec - Minedu

De esta manera, cerca de 97 528 estudiantes a nivel nacional deberán acercarse a sus respectivas sedes entre las 7:00 a. m. y las 8:20 a. m.; pasada esa hora, las puertas permanecerán cerradas y no se permitirá el ingreso de nadie. En esta oportunidad, Pronabec anunció que los jóvenes resolverán 60 preguntas de opción múltiple (30 de competencia matemática y 30 de comprensión lectora) en un rango de dos horas, por lo que cada acierto valdrá 2 puntos, mientras que errores o respuestas en blanco no tendrán puntaje. Por último, durante el Examen Nacional de Preselección de Beca 18 2026 se brindará lápiz y borrador, quedando prohibido los aparatos electrónicos, cuadernos, hojas de papel, mochilas, carteras, canguros y monederos, así como accesorios personales.

CRONOGRAMA OFICIAL DE BECA 18 2026

Publicación de la lista de aptos para el ENP: 4 de noviembre de 2025.

Aplicación del Examen Nacional de Preselección : 16 de noviembre de 2025.

: 16 de noviembre de 2025. Publicación de la lista de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.

Postulación oficial: del 23 de diciembre de 2025 al 17 de febrero de 2026.

Validación y subsanación de postulaciones: del 23 de enero al 24 de febrero de 2026.

Asignación de puntajes y selección final: del 4 al 12 de marzo de 2026.

Publicación de la lista de becarios seleccionados: 13 de marzo de 2026.

Aceptación del beneficio por los seleccionados: hasta el 20 de marzo de 2026.