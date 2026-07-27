Quienes necesiten movilizarse durante el lunes 28 y martes 29 de julio deberán tomar en cuenta los cambios en los horarios de operación para evitar contratiempos en Fiestas Patrias. La medida busca garantizar un servicio adecuado durante las celebraciones por la Independencia del Perú y facilitar el desplazamiento de miles de usuarios en Lima y Callao.

Transporte regular y taxis: hasta medianoche

Durante el feriado por Fiestas Patrias, la ATU informó que el transporte público regular autorizado operará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche en Lima y Callao. La extensión de ese horario dependerá de la demanda de pasajeros, por lo que en las zonas con mayor flujo podrían mantenerse servicios hasta más tarde. Los taxis autorizados, en tanto, mantendrán su operación habitual las 24 horas, convirtiéndose en una alternativa clave para desplazamientos nocturnos y retornos después de actividades familiares o eventos oficiales. Además, los corredores complementarios funcionarán entre las 5:00 y las 23:00, respetando sus rutas establecidas y brindando cobertura en ejes troncales importantes de la ciudad.

Metropolitano: cambios en troncales y alimentadores

El Metropolitano tendrá un esquema especial de operación para los días martes 28 y miércoles 29 de julio, con ajustes tanto en servicios regulares como expresos. Los servicios A, B y C estarán activos entre las 5:00 y las 22:00, lo que permite a los usuarios movilizarse durante todo el día pero con cierre adelantado respecto a jornadas ordinarias. El servicio Expreso 1 funcionará de 6:00 a 21:00, mientras que el Expreso 5 operará de 6:00 a 20:00, por lo que quienes usen estas rutas deberán prever su retorno para no quedar fuera de horario. En el caso de los buses alimentadores, la ATU confirmó que extenderán su atención hasta las 23:00, buscando asegurar la conexión entre estaciones troncales y barrios periféricos pese al feriado.

Mientras tanto, el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios acostumbrados, sin cambios en las franjas de salida, aunque cada partida seguirá dependiendo de la ruta específica. Esta continuidad favorece a quienes tienen vuelos programados desde o hacia el aeropuerto durante las celebraciones de Fiestas Patrias, al garantizar un enlace estable entre la ciudad y el terminal aéreo. La recomendación oficial es consultar previamente los tiempos de recorrido habituales y llegar con anticipación, considerando la posible congestión por actividades conmemorativas en distintos puntos de Lima y Callao.

Metro de Lima: Línea 1 y Línea 2

En el caso de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, la ATU informó que operará de 5:30 a 22:00 durante el feriado. La frecuencia de trenes estará ajustada entre 5,5 y 15 minutos el martes 28, y entre 6,5 y 15 minutos el miércoles 29, según la franja horaria y la demanda de usuarios. Esto implica que, especialmente en horas punta, podrían registrarse intervalos más cortos, mientras que en horarios de menor afluencia los trenes pasarán con mayor espaciamiento. La Línea 2, por su parte, mantendrá su horario regular de 6:00 a 23:00, sin modificaciones en el marco del feriado de Fiestas Patrias.

La continuidad de la Línea 2 resulta clave para los usuarios de zonas como Ate, Cercado de Lima y otros distritos conectados al nuevo tramo subterráneo, quienes podrán desplazarse con relativa normalidad pese a los eventos oficiales. En todos los casos, la ATU recomienda consultar los anuncios oficiales y paneles informativos en estaciones para verificar posibles ajustes de última hora por razones operativas. Asimismo, recuerdan que el uso correcto de tarjetas, respeto a la señalización y planificación anticipada de rutas son esenciales para evitar aglomeraciones y retrasos durante el feriado.

¿Qué pasa el 27 de julio y qué feriados vienen?

Aunque el martes 28 y miércoles 29 concentran la atención por ser feriados nacionales, el lunes 27 de julio —declarado día no laborable para el sector público— no presentará cambios en el transporte autorizado. Ese día, los servicios mantendrán sus horarios y rutas habituales, lo que permitirá a los trabajadores estatales desplazarse con normalidad antes del inicio oficial de las celebraciones. Desde la ATU se destaca que esta medida evita confusiones y garantiza que la jornada previa al feriado transcurra sin alteraciones en la oferta de movilidad.

Mirando el calendario, aún quedan varios feriados en lo que resta del año. El siguiente será el jueves 6 de agosto, por la Batalla de Junín, seguido del domingo 30 de agosto en homenaje a Santa Rosa de Lima. Más adelante se conmemorarán el Combate de Angamos el jueves 8 de octubre, el Día de Todos los Santos el domingo 1 de noviembre y tres fechas clave en diciembre: la Inmaculada Concepción el martes 8, la Batalla de Ayacucho el miércoles 9 y la Navidad el viernes 25. En cada uno de estos feriados se esperan anuncios similares sobre horarios especiales del transporte, por lo que se sugiere a los usuarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la ATU y del MTC.