En las últimas horas, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú) dio una buena noticia para miles de adultos mayores que formaron parte del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi): la fecha de pago del Reintegro 4. Tras varias semanas de espera por la aprobación de la resolución administrativa, se conoció que más de 73 000 fonavistas a nivel nacional podrán acercarse al Banco de la Nación para cobrar, luego de verificar que figuran en el padrón oficial. De esta manera, estos adultos mayores podrán disfrutar de su dinero que durante muchos años contribuyeron a este sistema. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA LA DEVOLUCIÓN DEL REINTEGRO 4 DEL FONAVI?

En el contexto del proceso de pago de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a nivel nacional, el miembro de la Comisión Ad Hoc y representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú), José Cortez confirmó que el esperado Reintegro 4 se pagará desde el jueves 28 de agosto de 2025, beneficiando a 73 mil 729 adultos mayores. De esta manera, tras la aprobación de la resolución administrativa el 26 de agosto y publicada al día sigueinte en el diario El Peruano, se espera que los beneficiarios puedan cobrar a través del Banco de la Nación con solo DNI.

Por ello, se aplicarán ciertos criterios etarios, es decir, que podrán formar parte del beneficio 62 mil 235 fonavistas vivos que tengan más de 68 años hasta el 31 de julio de 2025 y 11 mil 494 titulares adultos fallecidos mayores de 89 años a más, favoreciendo a sus herederos. “La Comisión Ad Hoc autorizó a la Secretaria técnica efectuar las coordinaciones con el Banco de la Nación con el objetivo de garantizar el pago a los fonavistas que conformaran el grupo de pago Reintegro N°4 quienes son en número 73 mil 729″, detalló esta asociación.

Con respecto a la esperada Lista 22, el representante del Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, indicó que se pagaría a los adultos mayores que conformen el padrón a partir de noviembre. Este listado estaría integrado por más de 170 mil fonavistas que no recibieron ningún tipo de pago hasta el momento, por lo que esperan recibir información de la secretaría técnica de la PCM. Por otra parte, Luzuriaga confirmó que, por ahora, no existe recursos para continuar con los pagos en el 2026.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento. Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y calaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, sin S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, indicó el titular de la Comisión Ad Hoc.