Por Redacción EC

A partir de las elecciones de 2021, la ONPE implementó una compensación económica dirigida a quienes cumplen el rol de miembros de mesa. Esta medida busca incentivar la participación ciudadana en una tarea clave durante el proceso electoral. Las personas seleccionadas reciben un pago equivalente al 3 % de la UIT, que actualmente es de S/ 160 y que para el año 2026 será ajustado a S/ 165. Este monto representa un reconocimiento por el compromiso asumido en la jornada de votación. Asimismo, la entidad resalta que el trabajo de estos ciudadanos es esencial para garantizar elecciones ordenadas, transparentes y eficientes. Por ello, quienes resulten elegidos deberán asistir a una capacitación breve, que suele durar entre una hora y media y dos horas. En esta sesión se les enseña cómo instalar la mesa, registrar correctamente los votos y completar los documentos oficiales sin cometer errores. En esta nota les vamos a contar detalles importantes sobre cómo será el pago a los compatriotas que realicen esta labor.