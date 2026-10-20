Por Redacción EC

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, durante esta jornada electoral, cerca de 809 415 miembros de mesa, seleccionados mediante un sorteo público, cumplieron un papel fundamental en el desarrollo de este proceso electoral. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que continúa entregando la compensación económica de S/165 a quienes cumplieron con su labor durante las elecciones. Asimismo, habilitó una plataforma que permite consultar el estado del pago de manera sencilla y eficaz. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.