Tras cumplir con la jornada electoral como miembros de mesa, miles de ciudadanos tienen pendiente recoger la compensación económica que les corresponde por esta labor. Desde el pasado 13 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene realizando el pago de S/165 a quienes participaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El organismo electoral informó que ya transfirió el dinero a 269 mil 184 beneficiarios. Los depósitos se efectuaron mediante Yape y cuentas bancarias del Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank.

Sin embargo, todavía hay más de 30 mil ciudadanos que no han retirado este beneficio económico, por lo que la ONPE recordó que aún pueden hacerlo. Quienes eligieron cobrar a través del Banco de la Nación deberán acudir personalmente a cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Para recibir el dinero, será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en una de las ventanillas de atención. De esta manera, los ciudadanos que cumplieron con la responsabilidad electoral podrán acceder a los S/165 correspondientes a su participación.

Consulta el estado de la entrega de la compensación económica que toca recibir por ser miembro de mesa

La ONPE precisó que los ciudadanos elegidos mediante sorteo que cumplieron funciones como miembros de mesa el pasado 4 de octubre pudieron seleccionar previamente cómo recibir los S/165 de compensación económica. No obstante, algunos beneficiarios encontraron dificultades cuando las entidades financieras rechazaron la modalidad de pago elegida. Ante estas situaciones, el organismo electoral estableció que el Banco de la Nación sería la única alternativa disponible para concretar el cobro.

Esta opción presencial también alcanza a quienes asumieron el cargo de miembro de mesa sin haber sido seleccionados mediante sorteo, pero igualmente cumplieron con la responsabilidad durante los comicios. Por ello, la ONPE recomendó a todos los beneficiarios verificar si tienen pendiente la entrega de este dinero antes de acudir a una agencia bancaria. La consulta puede realizarse a través de la plataforma oficial habilitada por la institución electoral, ingresando al siguiente enlace: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/.

Ya se pagó a 99 mil 128 miembros de mesa mediante Yape, sin embargo aun faltan con la modalidad de banco

La ONPE dio a conocer el avance de la entrega de la compensación económica destinada a quienes cumplieron funciones como miembros de mesa durante las elecciones. Según el reporte de la entidad, 99 mil 128 ciudadanos ya recibieron los S/165 mediante la billetera digital Yape. A esta cifra se suman 46 mil 859 beneficiarios que cobraron a través del BCP, mientras que otros 8 mil 911 recibieron el depósito en el BBVA. Por su parte, Scotiabank concretó el pago a 3 mil 689 participantes.

El Banco de la Nación también formó parte de este proceso y efectuó el desembolso correspondiente a 78 mil 640 ciudadanos que eligieron esta modalidad. Con estos resultados, la ONPE informó que todavía queda pendiente la entrega del dinero a 31 mil 957 personas que participaron en las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 4 de octubre. La cifra representa el grupo de beneficiarios que aún debe completar el cobro de la compensación económica otorgada por el Estado.

El 12% de miembro de mesa, es decir, todavía está pendiente el cobro de otros 31 mil 957

El pago de la compensación económica para los miembros de mesa continúa avanzando, aunque todavía hay miles de ciudadanos que no han recogido los S/165 correspondientes a su participación en las últimas elecciones. Según el reporte de la ONPE, un total de 78 mil 640 personas ya hicieron efectivo el cobro de este beneficio en las agencias del Banco de la Nación. Sin embargo, otros 31 mil 957 ciudadanos aún tienen pendiente recibir el dinero. Esta cantidad representa aproximadamente el 12% de quienes desempeñaron esta responsabilidad durante la jornada electoral.

El tiempo para acceder a este beneficio comienza a agotarse, pues los ciudadanos tienen plazo únicamente hasta el próximo 31 de diciembre para retirar el dinero. La ONPE recordó que quienes todavía no han realizado el trámite deben acercarse a una agencia del Banco de la Nación y presentar su DNI. Una vez vencido el plazo establecido, ya no será posible cobrar la compensación económica durante el 2027. Por ello, los beneficiarios pendientes deberán realizar el procedimiento antes de finalizar el año.

Los miembros de mesa tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable

Además de los S/165 de compensación económica, los ciudadanos que participaron en las capacitaciones para miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio alcanza tanto a los trabajadores del sector público como del privado y funciona como una jornada libre pagada. Sin embargo, para acceder a este derecho existen determinadas condiciones que deben cumplirse. Una de ellas es presentar al empleador el Certificado de Participación otorgado por la ONPE.

El descanso podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la jornada electoral y la fecha deberá coordinarse entre el trabajador y su empleador. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, será la empresa o entidad la que determine cuándo se otorgará el día libre. Por ello, los beneficiarios deben considerar que existe un plazo para utilizar este derecho. En el caso de quienes ejercieron como miembros de mesa el pasado 4 de octubre, podrán solicitar su descanso remunerado hasta el 2 de enero de 2027.

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