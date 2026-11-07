Por Christian Gambini

Tras cumplir con la jornada electoral como miembros de mesa, miles de ciudadanos tienen pendiente recoger la compensación económica que les corresponde por esta labor. Desde el pasado 13 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene realizando el pago de S/165 a quienes participaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El organismo electoral informó que ya transfirió el dinero a 269 mil 184 beneficiarios. Los depósitos se efectuaron mediante Yape y cuentas bancarias del Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank.

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