El Gobierno de Perú anunció un paquete de medidas económicas para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño y el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles. La presidenta Keiko Fujimori informó el 22 de octubre que se proyecta una inyección adicional de S/ 18.000 millones para 2027, dentro de la cual aproximadamente S/ 2.500 millones se destinarían a bonos directos para familias vulnerables. La iniciativa busca proteger los ingresos de los hogares que podrían verse afectados por las lluvias, inundaciones, huaicos y otros riesgos climáticos.

¿Quiénes recibirían los bonos anunciados por el Gobierno?

Entre los grupos considerados para recibir el apoyo económico se encuentran las familias vulnerables del sur andino que podrían perder parte de sus cultivos o ganado, así como hogares del norte del país afectados por las lluvias. También se contempla a personas damnificadas por huaicos y desbordes de ríos, especialmente en zonas expuestas a emergencias relacionadas con el Fenómeno El Niño.

El paquete también incluye a personas en situación de vulnerabilidad económica, entre ellas jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y adultos mayores. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que este componente no está destinado exclusivamente a damnificados por El Niño, sino que busca proteger temporalmente el poder adquisitivo de sectores que podrían enfrentar dificultades por la inflación y otros factores económicos.

¿Cuánto dinero entregarán y por cuánto tiempo se pagará el bono?

El presupuesto anunciado para estas transferencias asciende a aproximadamente S/ 2.500 millones. Según lo explicado por la presidenta y el titular del MEF, los bonos serían temporales y podrían entregarse durante un periodo de entre tres y cinco meses, dependiendo de las necesidades de los hogares beneficiarios. Sin embargo, el monto individual que recibirá cada familia todavía no ha sido precisado oficialmente.

Respecto al inicio de los pagos, la información difundida por el Gobierno señala que las transferencias podrían comenzar en diciembre de 2026. La ejecución dependerá de la identificación de los beneficiarios y de los mecanismos que establezcan las entidades responsables. Hasta el momento del anuncio, no se había publicado un cronograma definitivo con fechas de depósito ni un padrón completo de hogares seleccionados.

¿Cómo se identificará a las familias que recibirán el apoyo?

El Ministerio de Economía y Finanzas coordinará con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para determinar qué hogares cumplen las condiciones de vulnerabilidad. El Gobierno indicó que utilizará registros de información y herramientas de identificación territorial para focalizar las transferencias y reducir el riesgo de que el dinero llegue a personas que no requieren asistencia.

Por ello, las familias que consideren que podrían ser afectadas por el Fenómeno El Niño deberán mantenerse atentas a los anuncios de las entidades oficiales. La publicación de los criterios definitivos, los mecanismos de consulta y el padrón será necesaria para conocer quiénes accederán efectivamente al beneficio. No se ha confirmado que todos los hogares de las regiones mencionadas recibirán automáticamente el bono.

¿Qué otras medidas anunció el Gobierno para enfrentar el Fenómeno El Niño?

Además de las transferencias, el Ejecutivo contempla destinar alrededor de S/ 2.000 millones al mantenimiento de infraestructura pública, como colegios, centros de salud, comisarías y carreteras. El objetivo es prevenir el deterioro de estos espacios y realizar intervenciones que permitan reducir riesgos, mejorar los servicios y generar empleo en distintas regiones.

El paquete también incluye aproximadamente S/ 13.000 millones para infraestructura, con recursos destinados a proyectos educativos y a la culminación de obras paralizadas. El Gobierno señaló que priorizará alrededor de 250 proyectos públicos con más del 50% de avance, además de impulsar programas de vivienda popular como Fondo MiVivienda y Techo Propio.

¿Habrá subsidios a combustibles y apoyo para las mypes?

Dentro de las medidas anunciadas, el Ejecutivo contempla alrededor de S/ 500 millones para subsidios relacionados con los combustibles, en un contexto de mayores precios internacionales del petróleo. La finalidad es amortiguar parte de las presiones económicas que podrían trasladarse a los costos de transporte y a otras actividades productivas.

Asimismo, el plan incluye mecanismos de liquidez para las micro y pequeñas empresas (mypes), como el aplazamiento de obligaciones tributarias para actividades afectadas, la liberación de saldos de detracciones y créditos con garantías estatales mediante el Fondo Crecer. Estas medidas buscan ayudar a los negocios a afrontar eventuales dificultades económicas y mantener sus operaciones ante los impactos climáticos y externos.

El anuncio forma parte de una estrategia fiscal más amplia que busca proteger a los hogares, sostener el empleo y evitar que el Fenómeno El Niño y el encarecimiento de los combustibles frenen la actividad económica. No obstante, los bonos todavía requieren la definición de beneficiarios, montos individuales y fechas de pago. Por ahora, los S/ 2.500 millones corresponden al presupuesto anunciado para las transferencias, no a una suma que recibirá cada familia.

VIDEO RECOMENDADO: