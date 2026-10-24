El Gobierno anunció un paquete económico que contempla bonos para familias vulnerables y medidas para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño. (Foto: GEC)
El Gobierno anunció un paquete económico que contempla bonos para familias vulnerables y medidas para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño. (Foto: GEC)
/ CAROLINA URRA
Por Redacción EC

El Gobierno de Perú anunció un paquete de medidas económicas para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño y el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles. La presidenta Keiko Fujimori informó el 22 de octubre que se proyecta una inyección adicional de S/ 18.000 millones para 2027, dentro de la cual aproximadamente S/ 2.500 millones se destinarían a bonos directos para familias vulnerables. La iniciativa busca proteger los ingresos de los hogares que podrían verse afectados por las lluvias, inundaciones, huaicos y otros riesgos climáticos.

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