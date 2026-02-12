¡Gran oportunidad para taxistas! La ATU lanza curso GRATUITO con formación en inglés, y así puedes inscribirte

Por Luis Carlo Merino

La formalización de diversos servicios de transporte, hoy es promovida por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, que hoy se dirige a los para anunciar inicio de nuevo curso gratuito. Al respecto, dicho organismo técnico especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), revela de manera oficial que buscando fortalecer sus competencias profesionales y mejorar la experiencia de los usuarios, lanza programa a partir del cual, y sin costo alguno, los conductores del mencionado servicio pueden aprender inglés desde febrero 2026.

LA ATU LANZA CURSO GRATUITO CON FORMACIÓN EN INGLÉS PARA TAXISTAS DE LIMA Y CALLAO

A nivel nacional, la realización de importantes actividades suele estar regulada por entidades estatales, siendo ahora la el organismo técnico que llama la atención de taxistas debido a lanzamiento de curso gratuito con formación puntual en inglés gracias a la participación del Centro Británico.

De acuerdo a la información revelada oficialmente, la asignatura destacada forma parte de un programa iniciado el lunes 9 de febrero, y que se desarrolla de manera virtual tras proceso de inscripción habilitado mediante el llenado de este .

Con respecto al dictado de dicho curso gratuito con formación en inglés, y denominado como “Taxistas a toda máquina: atención de calidad, seguridad y turismo en Lima y Callao”, la ATU informa además que las sesiones terminarán llevándose a cabo durante las siguientes fechas de febrero y marzo 2026:

  • FEBRERO

- 11, 13, 16 y 18 en el horario de 10.30 a.m. a 12 p.m.

  • MARZO

- 10, 12, 17, 19, 24 y 26 en el horario de 2.15 p.m. a 3.45 p.m.

Cabe resaltar tal y como lo destacamos líneas arriba, que el Centro Británico participa de la realización de programa a cargo de la ATU, y junto a personal especializado del propio organismo técnico adscrito al MTC, Ministerio de Cultura, CONADIS, entre otras entidades estatales con la finalidad de garantizar un “enfoque integral en materia de servicio, inclusión y turismo” para finalmente una vez culminados los módulos de curso gratuito, terminar otorgándoles certificación.

ATU: EN ESTO CONSISTEN LOS 3 MÓDULOS ORIENTADOS HACIA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS DIRIGIDA A TAXISTAS DE LIMA Y CALLAO

  • Primer módulo:

- Módulo que aborda temas vinculados a los derechos y deberes del conductor, el conocimiento del Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre de personas (PRS), eliminación de la discriminación, el trato preferencial a personas con discapacidad y nociones básicas de primeros auxilios.

  • Segundo módulo:

- Módulo orientado al desarrollo de habilidades blandas, y enfocando en el manejo del estrés y la comunicación efectiva.

  • Tercer módulo:

- Módulo que comprende capacitaciones en inglés, y que se desarrollarán en seis sesiones con el propósito de fortalecer la atención a turistas nacionales y extranjeros.

