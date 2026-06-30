El panorama laboral para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ha dado un giro inesperado en el Parlamento. Tras intensos debates en el sector público, la Comisión de Presupuesto tomó una decisión clave que cambia radicalmente el rumbo de los beneficios económicos programados para este año.

El rechazo a la polémica propuesta de gradualidad del MEF

La razón principal por la que los trabajadores CAS ya no recibirían el recortado beneficio del 10% de gratificación en julio de 2026 se debe a que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso decidió archivar la propuesta planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El MEF buscaba aplicar una fórmula de pago sumamente austera dentro del proyecto de crédito suplementario, justificando que la caja fiscal no soportaría un desembolso inmediato y total. Su plan original planteaba el siguiente esquema de pagos:

Año Fiscal 2026: Solo el 10% de la remuneración mensual.

Solo el 10% de la remuneración mensual. Año Fiscal 2027: El 20% de la remuneración.

El 20% de la remuneración. Año Fiscal 2028: El 30% de la remuneración.

El 30% de la remuneración. Año Fiscal 2029: El 50% de la remuneración.

El 50% de la remuneración. Año Fiscal 2030: Recién el 100% de la remuneración mensual.

Al haberse retirado esta disposición del debate legislativo a pedido de varios congresistas, el piso mínimo del 10% planteado originalmente por el Ejecutivo quedó totalmente descartado del documento.

¿Qué pasará con el pago de la gratificación CAS en julio de 2026?

Con la eliminación de la gradualidad del MEF, legalmente se restablece el derecho al 100% de la remuneración basándose en la ley original aprobada por el Congreso (Ley 32563). Sin embargo, esto no significa una victoria absoluta automática para los trabajadores públicos.

El presidente de la comisión, Alejandro Soto Reyes, manifestó que el retiro de este artículo no cierra el debate de forma definitiva, sino que abre un espacio para reencausarlo bajo criterios de “sostenibilidad fiscal”. El grupo de trabajo asumió el compromiso expreso de elaborar en los próximos días una propuesta técnica y políticamente sólida que resguarde las demandas de los CAS sin poner en riesgo la caja fiscal del Estado.

La propuesta alternativa: El Plan del 50% de Diego Bazán

Mientras se define la fórmula final que presentará la comisión, existe una propuesta alternativa presentada por el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) que ya se discute y que plantea una aceleración sustancial en comparación con la fórmula del MEF:

Julio y diciembre de 2026: Pago equivalente al 50% de la remuneración mensual.

Pago equivalente al 50% de la remuneración mensual. Año 2027: Incremento del beneficio al 70% de la remuneración.

Incremento del beneficio al 70% de la remuneración. Año 2028: Consolidación del pago al 100% de la gratificación de manera íntegra.

El principal inconveniente de esta alternativa es el factor tiempo. El actual Congreso unicameral se encuentra en sus últimas etapas de funciones legislativas, lo que amenaza con dejar la medida en el limbo político si no se llega a un consenso rápido en el Pleno.

Gremios y sindicatos CAS exigen el cumplimiento del 100%

La respuesta de los trabajadores ante cualquier intento de escala o reducción ha sido contundente. Voceros y defensores laborales argumentan que aceptar que algunas entidades públicas paguen el 100% mientras que otras se queden en el 50% constituye una forma de discriminación hacia el régimen CAS basado únicamente en factores presupuestales.

Diversas instituciones del Estado ya han manifestado formalmente que poseen los recursos listos e internos para cubrir el pago total en julio de 2026. Por este motivo, los principales sindicatos y gremios del sector público ya anunciaron nuevas movilizaciones y medidas de fuerza a nivel nacional si el Parlamento intenta aplicar un nuevo recorte a sus gratificaciones legisladas.