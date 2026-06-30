Tras eliminarse la propuesta de austeridad del Ministerio de Economía, el Congreso busca a contrarreloj una salida técnica que responda a las demandas de los trabajadores públicos sin afectar la caja fiscal. (Foto: Gemini)
Tras eliminarse la propuesta de austeridad del Ministerio de Economía, el Congreso busca a contrarreloj una salida técnica que responda a las demandas de los trabajadores públicos sin afectar la caja fiscal. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

El panorama laboral para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ha dado un giro inesperado en el Parlamento. Tras intensos debates en el sector público, la Comisión de Presupuesto tomó una decisión clave que cambia radicalmente el rumbo de los beneficios económicos programados para este año.

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