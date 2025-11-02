En el marco del octavo retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400, miles de afiliados continúan realizando el proceso de solicitud de sus fondos administrados por las AFP, conforme señala el cronograma de pagos establecido. A pesar de que esta medida finaliza en enero de 2026, un proyecto de ley presentado por Sigrid Bazán en el Congreso de la República busca liberar el 95,5 % de las AFP en casos de que los afiliados sean diagnosticados con alguna enfermedad terminal o cáncer. De esta manera, este grupo de personas podrían acceder a su dinero, lo que les permitiría afrontar una etapa difícil de salud y económica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO DE LEY PARA ACCEDER AL 95.5 % DE LOS FONDOS DE LA AFP PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES?

A través del Proyecto de Ley 12809, que garantiza el derecho a la pensión a favor de pacientes diagnosticados con cáncer, enfermedad terminal y otros, la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, anunció que estos afiliados con este tipo de diagnósticos accedan hasta el 95,5 % de sus aportes a las AFP por invalidez, orfandad o por jubilación anticipada, incluso si tienen cónyuge o hijos. Así, la propuesta pretende levantar las limitaciones vigentes y ofrecer alivio económico a quienes atraviesan dificultades financieras o deben cubrir elevados costos médicos como parte del tratamiento.

“Imagínate enfrentar un diagnóstico de cáncer y que te digan que no puedes usar el dinero de tu AFP porque tienes familia. Eso pasa hoy: las personas con cáncer o enfermedad terminal pueden disponer del 50% de su AFP, pero si tienen esposo (a) o hijos no pueden retirar ni un sol. Por ello he presentado un proyecto de ley que elimina esta restricción y, además, permite que las personas que enfrentan este tipo de enfermedades puedan retirar hasta un 95.5 % de su AFP. Resulta incongruente retener la totalidad del fondo en manos de la AFP cuando se trata de uno de los momentos de mayor necesidad de los ciudadanos”, sostuvo Bazán.

Otra de las iniciativas presentadas por la parlamentaria es la de la pensión de sobrevivencia que reciben los viudos e hijos de los titulares, por lo que estima aumentar los porcentajes de la pensión de viudez y orfandad. Es decir, pasaría del 50 % al 70 % para este grupo de personas; sin embargo, en caso haya más de un huérfano el monto establecido será asignado de manera proporcional. Es importante mencionar que, en la actualidad, este proyecto legislativo se encuentra en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

“La razón de ser de las prestaciones de sobrevivencia es brindar apoyo económico a los familiares del pensionista o afiliado fallecido en el entendido de que dependían de él en el ámbito financiero y que no podrán hacer frente por sí solos a las necesidades que surgen como consecuencia de su deceso. Por tanto, se busca garantizar la continuidad de una vida digna para los dependientes sobrevivientes”, indicó.

¿CUÁNTO DINERO TENGO EN MI AFP?

