En el marco de las celebraciones por las fiestas de fin de año, es usual que muchos peruanos hayan tenido diversos gastos propios de estas fechas. Ante esta situación, el Banco de la Nación anunció una buena noticia para sus miles clientes: la ampliación de su Préstamo MultiRed en diciembre 2025. Esta campaña no solo ofrece un crédito de hasta S/ 100 000, sino también la oportunidad de obtener una baja tasa de interés a diferencia de otras entidades bancarias en el país. Así, el préstamo se otorga con motivo por las festividades de Navidad y Año Nuevo, lo cual es una oportunidad para comprar los regalos o solventar ciertos gastos imprevistos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ ACCEDER AL PRÉSTAMO MULTIRED DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, el Banco de la Nación informó que ha lanzado una campaña de préstamos con tasas preferenciales dirigidos a los trabajadores del sector público como docentes, personal de salud, policías, militares y pensionistas de la ONP, entre otros, hasta este miércoles 31 de diciembre. Se trata de un Préstamo Multired de hasta S/ 99 999 con una tasa costo efectiva anual (TCEA) desde 11.57 %, sobre la base de una tasa de interés efectiva anual (TEA) del 9,99 %, que le permite al cliente pagar hasta en 60 meses, según evaluación crediticia.

Así, los trabajadores públicos y pensionistas que reciben sus ingresos mediante la entidad financiera y deseen obtener este préstamo, tendrán que asistir a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación que se encuentran a nivel nacional con la finalidad de ser evaluados. Por ello, deberán llevar su DNI original, copia o carné de extranjería. Además, la última boleta de pago en formato original y copia con una antigüedad máxima de cuatro meses. Para mayor información o también evaluación pueden escribir a través del WhatsApp Quina al 966 216 942, llamar a la línea gratuita 0800-1-0700 o simplemente escribir al correo miprestamomultired@bn.com.pe.

¿CÓMO ACCEDER AL PRÉSTAMO MULTIRED DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A continuación, te presentamos los requisitos para solicitar el Préstamo Multired que van entre S/ 300 y S/ 99 999: