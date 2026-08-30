El Banco de la Nación mantiene durante agosto de 2026 una campaña promocional para acceder al Préstamo Multired, producto dirigido a trabajadores y pensionistas del sector público que reciben sus ingresos a través de esta entidad. El crédito permite solicitar hasta S/99.999 y la campaña establece una tasa de costo efectivo anual (TCEA) desde 11,57 %, según las condiciones y el plazo elegido.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el préstamo de S/99.999?

La campaña promocional a la que hace referencia la información publicada el 15 de agosto tiene como fecha de cierre el 31 de agosto de 2026. Por ello, quienes estén interesados en obtener el beneficio deben realizar su evaluación y solicitud dentro de la vigencia establecida. La aprobación, en todos los casos, está sujeta a la evaluación crediticia del banco.

El monto máximo es de S/99.999, por lo que no se trata de un préstamo de S/100.000 exactos. Además, el financiamiento puede ser pagado en cuotas mensuales y el plazo puede llegar hasta 60 meses, dependiendo de la evaluación y de las condiciones particulares del solicitante.

¿Quiénes pueden acceder al Préstamo Multired?

El producto está dirigido a trabajadores y pensionistas del sector público que sean clientes del Banco de la Nación y reciban sus ingresos mediante una cuenta en la entidad. El banco también establece otras condiciones de elegibilidad y evaluación, por lo que cumplir con estas características no significa que el crédito sea aprobado automáticamente.

Una de las características de esta campaña es que no se requiere aval ni garante. La tasa promocional varía según el plazo: la información oficial del BN señala tasas efectivas anuales promocionales desde 9,99 % hasta 11,59 %, mientras que la TCEA parte de 11,57 %. El costo definitivo dependerá de la operación concreta y de los conceptos incluidos en ella.

¿Cómo solicitar el préstamo del Banco de la Nación?

Los interesados pueden iniciar el proceso mediante una evaluación rápida por WhatsApp, utilizando el número 966 216 942, y posteriormente continuar el trámite de acuerdo con las indicaciones del banco. También pueden acercarse a una agencia del Banco de la Nación para recibir información y realizar las gestiones correspondientes.

Es importante recordar que se trata de una campaña con vigencia limitada hasta el 31 de agosto de 2026 y que la tasa promocional no debe confundirse con una aprobación automática. Antes de asumir una deuda de hasta cinco años, conviene revisar la cuota mensual, el costo total del crédito y la capacidad real de pago. Para conocer las condiciones actualizadas, el Banco de la Nación dispone además de un simulador referencial del Préstamo Multired.

El monto cambia según la edad

Los trabajadores nombrados y pensionistas pueden solicitar el crédito sin necesidad de avales ni garantes, aunque el monto máximo varía según la edad del beneficiario. Hasta el día en que cumplen 60 años, los clientes pueden pedir hasta S/99.999, con un plazo máximo de 60 meses. Desde los 60 años hasta un día antes de cumplir 75, el tope baja a S/40.000, aunque el plazo puede mantenerse hasta cinco años.

Para las personas entre 75 y 76 años, el máximo de S/40.000 se puede financiar hasta en 48 meses; entre 76 y 77 años, el plazo se reduce a 36 meses; y entre 77 y 78 años, a 24 meses. A partir de los 78 años, el monto máximo es de S/3.000 y debe pagarse como máximo en 24 meses. Los interesados pueden realizar consultas por WhatsApp Quina, al 966 216 942, o acudir a las agencias y canales oficiales del Banco de la Nación antes de que concluya la tasa promocional.