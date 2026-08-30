El Banco de la Nación mantiene en agosto una campaña promocional del Préstamo Multired para trabajadores y pensionistas del sector público. (Fuente: Gemini IA)
El Banco de la Nación mantiene en agosto una campaña promocional del Préstamo Multired para trabajadores y pensionistas del sector público. (Fuente: Gemini IA)
Por Redacción EC

El Banco de la Nación mantiene durante agosto de 2026 una campaña promocional para acceder al Préstamo Multired, producto dirigido a trabajadores y pensionistas del sector público que reciben sus ingresos a través de esta entidad. El crédito permite solicitar hasta S/99.999 y la campaña establece una tasa de costo efectivo anual (TCEA) desde 11,57 %, según las condiciones y el plazo elegido.