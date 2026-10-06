La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para recibir a los postulantes que participarán en el Examen de Admisión 2027-I, cuya primera jornada se realizará este sábado 17 de octubre de 2026. Quienes todavía no hayan completado su inscripción tienen una última oportunidad durante el periodo habilitado para rezagados, que culminará este viernes 9 de octubre. En esta convocatoria se ofrecen 2.581 vacantes distribuidas entre 82 escuelas profesionales.

¿Hasta cuándo puedo inscribirme al examen de San Marcos 2027-I?

La UNMSM estableció el viernes 9 de octubre de 2026 como fecha límite para que los postulantes rezagados completen su inscripción al examen de admisión 2027-I. Esta etapa comenzó el 28 de setiembre y constituye la última oportunidad para quienes no pudieron registrarse durante los periodos asignados de acuerdo con la primera letra de su apellido.

El cronograma original distribuyó las inscripciones de manera progresiva. Los postulantes cuyos apellidos comenzaban entre A y F tuvieron un primer periodo, mientras que los grupos posteriores recibieron fechas diferentes. Para quienes no pudieron realizar el trámite dentro de esos plazos, la universidad habilitó el periodo de rezagados que termina el 9 de octubre.

La UNMSM habilitó una última etapa de inscripción para los postulantes que aún no completaron su registro al proceso de admisión 2027-I. (Fuente: Universidad San Marcos)

¿Cuándo será el examen de admisión de San Marcos?

La evaluación para ingresar a la Decana de América se desarrollará en la Ciudad Universitaria durante cuatro fechas: sábado 17, domingo 18, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026. El día que corresponda a cada postulante dependerá del área académica de la carrera elegida.

El sábado 17 rendirán la prueba los postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión (Área D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (Área E). El domingo 18 será el turno de Ciencias Básicas (Área B) e Ingeniería (Área C). El sábado 24 corresponderá a Ciencias de la Salud (Área A), salvo Medicina Humana, cuyos postulantes rendirán el examen el domingo 25.

Vacantes y puntuaciones mínimas

San Marcos ofrece 2,581 vacantes en 82 escuelas profesionales . Entre las carreras con mayor disponibilidad destacan Contabilidad y Derecho, con 90 vacantes cada una; Administración, con 83; y Economía, con 77. Medicina Humana contará con 54 plazas. La oferta también incluye especialidades como Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Nuclear y Ciencia de Materiales y Nanotecnología.

Los puntajes mínimos serán diferenciados: 900 puntos para Ciencias de la Salud e Ingeniería; 700 puntos para Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales; y 600 puntos para secciones de facultad y filiales. Estos umbrales deben distinguirse de las vacantes disponibles: alcanzar el mínimo exigido no debe interpretarse como una garantía automática de ingreso, pues la adjudicación depende de las reglas y resultados del concurso.