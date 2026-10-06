Postulantes ingresan a la Ciudad Universitaria de San Marcos. Foto de archivo; el examen 2027-I se realizará en cuatro fechas de octubre de 2026. (Imagen: Gemini IA)
Postulantes ingresan a la Ciudad Universitaria de San Marcos. Foto de archivo; el examen 2027-I se realizará en cuatro fechas de octubre de 2026. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para recibir a los postulantes que participarán en el Examen de Admisión 2027-I, cuya primera jornada se realizará este sábado 17 de octubre de 2026. Quienes todavía no hayan completado su inscripción tienen una última oportunidad durante el periodo habilitado para rezagados, que culminará este viernes 9 de octubre. En esta convocatoria se ofrecen 2.581 vacantes distribuidas entre 82 escuelas profesionales.