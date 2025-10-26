En noviembre de 2025, los trabajadores del régimen laboral privado en el Perú deberán estar atentos al cumplimiento del segundo depósito semestral de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un beneficio que actúa como respaldo económico ante un eventual cese laboral. Este abono corresponde al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, y representa una de las obligaciones más importantes para las empresas durante el año.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recuerda que este depósito debe realizarse dentro del plazo establecido por ley, mientras que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) mantiene la supervisión del proceso para garantizar su cumplimiento. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE DEPOSITAR LA CTS DE NOVIEMBRE 2025?

Las empresas tienen plazo hasta el sábado 15 de noviembre de 2025 para efectuar el depósito correspondiente a la CTS de sus trabajadores. Si ese día no fuera laborable, el ingreso deberá realizarse el primer día hábil siguiente, tal como lo exige la norma vigente. Este abono cubre el semestre trabajado entre mayo y octubre. No hacerlo dentro del plazo puede generar multas y sanciones por parte de Sunafil, al considerarse una infracción grave en materia laboral, según explica Infobae.

(Fuente: El Peruano)

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A RECIBIR LA CTS?

La CTS es un beneficio dirigido a los trabajadores formales del sector privado que laboran bajo un contrato regulado por el régimen general. Para acceder a este derecho, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Haber trabajado al menos cuatro horas diarias.

Haber prestado servicios durante al menos un mes durante el semestre correspondiente.

¿CÓMO SE CALCULA EL MONTO DE LA CTS?

Calcular la CTS es más sencillo de lo que parece, ya que se basa en dos factores principales: tu remuneración mensual y el tiempo que has laborado en la empresa durante el semestre correspondiente. La fórmula general para determinar este beneficio es multiplicar tu sueldo mensual completo por el número de meses trabajados en el semestre y luego dividir ese resultado entre doce.

Para ilustrar este cálculo, consideremos un par de ejemplos prácticos. Si un trabajador, como Juan, percibe un salario mensual de S/2,000 y ha completado seis meses de servicio en el semestre, su CTS ascendería a S/1,000. Por otro lado, si una trabajadora como Carla, con un sueldo mensual de S/1,500, ha laborado solo tres meses en el semestre actual, su CTS se calcularía en S/375. Este monto será depositado en sus respectivas cuentas en los plazos establecidos por ley, según explica la plataforma web de BCP.

Foto: Andina

¿CÓMO SE REALIZA EL DEPÓSITO DE LA CTS?

El empleador debe transferir el dinero a una cuenta de CTS registrada a nombre del trabajador. Esta cuenta puede encontrarse en la entidad financiera elegida por el empleado o, en su defecto, en la que haya designado la empresa. Los fondos depositados generan intereses conforme a las tasas establecidas por cada institución.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ RETIRAR EL 100% DE LA CTS?

La norma que autoriza el retiro libre del 100% de la CTS se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que cualquier trabajador del régimen privado puede retirar parcial o totalmente su fondo, sin necesidad de haber cesado en su trabajo ni cumplir condiciones especiales. Antes de esta disposición, el retiro total solo se permitía por enfermedad terminal, jubilación o cese laboral, lo que marca un cambio importante en la flexibilidad del beneficio.