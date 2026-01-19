La rectificación del retiro AFP ya está disponible para miles de afiliados que solicitaron un monto menor al máximo permitido o que desean completar el retiro de hasta 4 UIT. Tras reportes de usuarios y la confirmación de distintas administradoras, el proceso se encuentra habilitado de manera digital y con un plazo definido para realizar el trámite sin contratiempos.
Integra y Hábitat ya activaron sus plataformas para que los afiliados puedan registrar una segunda solicitud o corregir el monto pedido inicialmente, siempre que cuenten con saldo disponible y no superen el tope establecido. Conoce cómo realizar el trámite en esta nota.
¿CÓMO REGISTRAR LA SEGUNDA SOLICITUD DE RETIRO AFP EN INTEGRA Y HÁBITAT?
Los afiliados de AFP Integra y AFP Hábitat pueden registrar la rectificación o segunda solicitud de retiro de manera totalmente digital.
- En el caso de Integra, el trámite está habilitado desde el 9 de enero y se realiza ingresando a la aplicación móvil o a la agencia digital de la AFP, donde aparece la opción específica para modificar o ampliar el monto solicitado, siempre que no se supere el límite de 4 UIT.
- Para los afiliados de AFP Hábitat, el proceso se lleva a cabo a través de su plataforma oficial de retiro AFP. Allí, quienes retiraron un monto menor al máximo permitido y aún cuentan con saldo pueden registrar una nueva solicitud siguiendo el mismo procedimiento usado en el primer retiro.
En ambos casos, el registro estará disponible hasta el lunes 19 de enero y debe completarse dentro de los horarios establecidos por cada administradora.
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA RECTIFICACIÓN DEL RETIRO AFP?
Esta opción está dirigida a los afiliados que ya realizaron un primer retiro por un monto menor a las cuatro UIT vigentes y aún mantienen fondos disponibles en su cuenta individual. No se trata de un nuevo beneficio, sino de una alternativa para completar el monto máximo autorizado por ley.
También aplica para quienes, por error o decisión inicial, pidieron menos dinero y ahora desean ampliar el retiro. En todos los casos, el total acumulado no puede superar los S/22.000.
¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE HACER EL TRÁMITE DE SEGUNDA SOLICITUD?
El plazo final para registrar la rectificación o una segunda solicitud de retiro AFP es el lunes 19 de enero. Después de esa fecha, las plataformas ya no admitirán nuevos registros relacionados con este proceso.
Es importante considerar que los horarios de atención digital pueden variar según la AFP. Por ejemplo, Integra atiende de lunes a viernes en un rango horario específico, por lo que se recomienda no dejar el trámite para el último momento.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA COMPLETAR HASTA LAS 4 UIT?
Para acceder a la rectificación del retiro AFP, los afiliados deben cumplir con condiciones claras establecidas por las administradoras:
- Haber realizado un primer retiro menor a 4 UIT.
- Mantener saldo disponible en su fondo de pensiones.
- No exceder el límite total permitido al sumar ambos retiros.
- Registrar la solicitud dentro del plazo vigente.
Cumplir con estos requisitos garantiza que el trámite pueda procesarse sin observaciones.
¿QUÉ OCURRE SI AÚN NO SE HA SOLICITADO NINGÚN RETIRO AFP?
Quienes no han presentado ninguna solicitud de retiro todavía pueden hacerlo directamente, sin necesidad de rectificación, siempre que lo hagan antes del 19 de enero. En ese caso, el afiliado puede pedir hasta el monto máximo permitido en una sola gestión, según informa Infobae.