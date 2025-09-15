Tras completarse el cronograma de pagos a los exaportantes del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), según el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI), ahora corresponde el turno a los herederos de los fonavistas, quienes cumplieron hasta el 31 de julio de 2025 los 89 años de edad. En esta ocasión, este grupo de beneficiarios, correspondiente al Reintegro 4, podrán cobrar sus aportes a través del Banco de la Nación en cualquier momento, con la finalidad de que todos obtengan su dinero. De esta manera, los familiares de los fonavistas fallecidos deberán presentar algunos documentos indispensables para que se habilite el pago correspondiente. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PRESENTAR LOS HEREDEROS DE LOS FONAVISTAS PARA COBRAR EL REINTEGRO 4 DEL FONAVI?

A través de la plataforma del Banco de la Nación se anunció el cronograma de pagos que inició el pasado 28 de agosto según el último dígito del DNI. Aunque ya se cumplió con el calendario de pagos, los fonavistas aún pueden acercarse a cualquier agencia del BN a nivel nacional para cobrar su dinero. “Pueden cobrarlo hoy día, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. (...) En cualquier momento. No hay tiempo de caducidad”, explicó Eduardo Gaytán, Jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de apoyo al fonavista para Andina.

Asimismo, según la resolución administrativa n.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, a partir del 8 de septiembre será también el turno para los herederos de los fonavistas fallecidos, quienes sin importar el dígito con el que culmine su documento de identidad, podrán acercarse al Banco de la Nación de todo el país con su DNI y Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido (LINK) para que se permita cobrar.

Eso no es todo, otros de los requisitos, de acuerdo con el grado de parentesco con el fonavista fallecido, se le solicitará documentación específica. Es decir, en el caso de la viuda o viudo, será necesario presentar una copia certificada del acta de matrimonio, ya sea en el anverso y reverso, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario, expedida por el Reniec, municipalidades u otras entidades competentes.

¿CÓMO VERIFICAR SI FORMO PARTE DEL REINTEGRO 4 DEL FONAVI?

Por otro lado, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital que permite consultar con el DNI si forman parte de la devolución a través de este ENLACE. Al ingresar, la herramienta digital mostrará de manera automática y detallada si integran el padrón oficial.