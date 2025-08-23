El Gobierno peruano ha promulgado una reforma sin precedentes en el ámbito tributario: la Ley de Arrendamiento Justo. Con esta norma, publicada el 21 de agosto de 2025, se introduce un cambio trascendental en el pago del Impuesto a la Renta derivado de contratos de alquiler. En adelante, los arrendadores ya no estarán obligados a tributar por rentas que nunca llegaron a percibir, lo que supone un alivio importante para miles de familias en todo el país.

Este ajuste legislativo responde a una demanda histórica de justicia fiscal y busca poner fin a la práctica de cobrar impuestos por ingresos inexistentes. La norma establece un nuevo criterio que modifica la forma en que se grava la renta de primera categoría y marca un antes y un después en la política tributaria del Perú. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY DE ARRENDAMIENTO JUSTO?

La Ley Nº 32430 transforma la manera en que se calcula el impuesto a la renta por el alquiler de inmuebles. A partir de su entrada en vigor, los propietarios de viviendas solo pagarán un 5% del monto recibido cuando efectivamente el inquilino les abone la renta. Esto significa que desaparece la obligación de tributar en el momento en que se devenga la renta —es decir, cuando el pago debía hacerse—, un esquema que obligaba a muchos a pagar impuestos por ingresos que jamás llegaron a cobrar.

Los propietarios de viviendas solo pagarán un 5% del monto recibido de la renta. Esto significa que desaparece la obligación de tributar en el momento en que se devenga la renta. | Foto: Sunat.

¿CUÁNDO EMPIEZA A APLICARSE ESTA REFORMA?

El nuevo régimen será exigible desde el ejercicio fiscal 2026. Mientras tanto, se mantiene vigente el sistema actual, por lo que los arrendadores que tengan deudas pendientes con la SUNAT deberán regularizar su situación antes de que concluya el 2025. El Ejecutivo, además, dispone de un plazo de 90 días calendario para adecuar el reglamento de la norma y precisar los procedimientos correspondientes, según informa Infobae.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN Y QUIÉNES QUEDAN FUERA?

El beneficio se aplicará exclusivamente a personas naturales que arriendan inmuebles. Por el contrario, empresas y personas jurídicas continuarán tributando bajo el principio del devengo, es decir, declarando y pagando el impuesto apenas se genere el derecho de cobro, sin importar si han recibido o no el dinero. La medida busca equilibrar la carga tributaria para los ciudadanos sin alterar la simetría del sistema corporativo.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA MEDIDA DE JUSTICIA TRIBUTARIA?

Expertos como el tributarista Rafo Inurritegui destacan que la ley materializa un principio largamente reclamado: no pagar impuestos por lo que no se cobra. Para el especialista, esta disposición otorga mayor equidad al sistema, aunque advierte que los contribuyentes deben regularizar de inmediato cualquier omisión pasada para evitar sanciones, intereses y fiscalización de la SUNAT en periodos aún no prescritos.

¿QUÉ PASA CON LOS ALQUILERES TURÍSTICOS COMO AIRBNB?

De manera paralela, el Congreso avanza en una normativa específica para los alquileres temporales a través de plataformas como Airbnb. La propuesta en debate crea el Registro Digital del Arrendamiento Turístico (REDAT), al cual deberán inscribirse los anfitriones para operar de manera formal. Asimismo, contempla sanciones que van desde simples advertencias hasta multas de 7 UIT, con montos diferenciados según si se trata de personas naturales o pequeñas empresas.