Como parte de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, fechas trascendentales en la historia nacional, el 8 y 9 de diciembre serán feriados en el Perú. Por lo general, los peruanos aprovechan estos días de descanso para realizar sus compras de fin de año, gestionar diversos trámites o simplemente para pasar más tiempo con los seres queridos. Frente a ello, varios ciudadanos se preguntan si el BCP, BBVA, Interbank, Banco de la Nación, entre otros, atenderán durante estas fechas. Así, estas principales entidades del país informaron sobre sus horarios de atención para este feriado largo en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA ABREN LOS BANCOS ESTE 8 Y 9 DE DICIEMBRE?

Según el calendario peruano, este lunes 8 y martes 9 de diciembre serán feriados nacionales debido al Día de la Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho, respectivamente. En cuanto a la festividad religiosa, se conmemora la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En todo el país se desarrollan misas, procesiones y diversas actividades religiosas, consolidándose como una de las celebraciones más antiguas y arraigadas en América Latina. Mientras que, la efeméride cívica, librada en 1824, fue un enfrentamiento decisivo para la independencia del Perú y de Sudamérica, al significar el fin del dominio español en la región. Por su trascendencia histórica, la fecha es considerada un emblema de libertad y soberanía nacional. De esta manera, frente a memorables celebraciones, los principales bancos del país dieron a conocer su horario de atención para este feriado largo:

Banco de la Nación : No habrá atención este 8 y 9 de diciembre. Los clientes podrán usar el aplicativo del banco para realizar alguna gestión financiera.

: No habrá atención este 8 y 9 de diciembre. Los clientes podrán usar el aplicativo del banco para realizar alguna gestión financiera. Interbank: No habrá atención en sus oficinas, excepto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Además, solo estará habilitado la banca telefónica para opciones automáticas o su WhatsApp: 993 119 000.

BBVA : No habrá atención en ninguna de sus sucursales. Las operaciones como consultas, pagos, transferencias deberán realizarse mediante la app del banco o banca por Internet.

: No habrá atención en ninguna de sus sucursales. Las operaciones como consultas, pagos, transferencias deberán realizarse mediante la app del banco o banca por Internet. BCP: No habrá atención a nivel nacional. No obstante, su banca telefónica y redes sociales estarán disponible de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., así como sus canales oficiales.

¿CUÁNTO PAGARÁN POR TRABAJAR EN FERIADO?

El último mes del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado. Cabe mencionar que, el siguiente feriado del mes será el jueves 25 de diciembre por Navidad y el viernes 26 declarado como día no laborable (sector público).

