Este martes 26 de diciembre, diversas entidades en Perú ajustaron sus horarios de atención, marcando un día no laborable para el sector público. En este contexto, en la siguiente nota detallaremos los horarios de atención de instituciones clave como Migraciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MAC), el Metro de Lima y los Corredores de transporte público.

HORARIOS DE ATENCIÓN EN MIGRACIONES

Durante días feriados, como el martes 26 de diciembre, Migraciones atiende desde las 9:00 hasta las 13:30. Aunque no se ha anunciado oficialmente, su horario regular es de 8:30 a 17:00.

HORARIOS DE ATENCIÓN EN MAC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones continuará entregando licencias de conducir en los Centros de Atención al Ciudadano (MAC) de Lima Metropolitano el martes 26 de diciembre. La atención será de forma regular, desde las 8:30 hasta las 18:00 en diferentes ubicaciones en Lima Norte, Este y Sur. No se permitirá el ingreso en los centros de emisión de brevetes del MTC ubicados en el Cercado de Lima y en Lince, reanudando la atención el miércoles 27.

HORARIOS DE ATENCIÓN EN METRO DE LIMA

El Metro de Lima mantendrá su horario regular el 26 de diciembre, con trenes disponibles desde las 5:00 hasta las 22:00.

HORARIOS DE ATENCIÓN EN CORREDORES

En el caso de los Corredores de transporte público, el Corredor Azul ofrecerá servicios en varias líneas, como el servicio 301 de 5:00 a 22:22, el servicio 305 de 5:00 a 21:48, el servicio 370 de 5:00 a 22:01, y el servicio 371 de 5:00 a 22:22. Sin embargo, no habrá servicio en las líneas 303 y 336. En el Corredor Morado, los servicios 404, 405 y 406 tendrán horarios específicos, y en el Corredor Rojo, los servicios 201, 204, 206 y 209 operarán desde las 5:00 hasta las 22:30.Principio del formulario

¿EL MARTES 26 DE DICIEMBRE ES DÍA NO LABORABLE EN PERÚ?

La Navidad despierta un sinfín de emociones, pero todas mayormente ligadas a la ilusión, esperanza, y el deseo de poder terminar diciembre con un merecido descanso gracias a los feriados y días no laborables que figuran establecidos por ley, y que con motivo del tradicional 25 vienen generando dudas en los trabajadores por el martes 26 de diciembre.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM, el martes 26 de diciembre es días no laborable para los trabajadores del sector público.

A diferencia de un feriado calendario, las horas dejadas de laborar en un día no laborable deben compensarse en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

En el sector privado, cuyo acogimiento a esos días no laborables es voluntario, corresponderá al empleador y los trabajadores fijar de común acuerdo la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, considerando que a falta de acuerdo decidirá el empleador.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM, las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que brinden servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos estarán facultadas para determinar los puestos de trabajo que estarán excluidos de los referidos días no laborables.

¿CUÁNDO INICIA Y TERMINA EL ÚLTIMO PUENTE FESTIVO 2023 CON LA INCLUSIÓN DE UN FERIADO Y DÍA NO LABORABLE POR NAVIDAD?

Con el 2023 acabándose, también el listado de efemérides celebradas en Perú llegará a su fin oficialmente con motivo de la venidera Navidad que anualmente es festejada desde la Nochebuena hasta el 25 de diciembre.

Si trabajas tanto en el sector público como privado, debes tener en cuenta que salvo actividades internas previamente coordinadas, tu último feriado largo arranca este sábado 23, proseguirá con el 24, y terminará oficialmente con la conmemoración de la festividad cristiana 24 horas después.

Asimismo, resulta importante destacar que el martes 26 de diciembre es obligatoriamente compensable como día no laborable para aquellas personas que ejerzan funciones en municipalidades, gobiernos y organismos estatales, mientras que las empresas que no pertenecen al Estado, podrán acogerse al cumplimiento de esta fecha en particular, siempre y cuando haya acuerdo previo entre ambas partes, llámese jefe de turno y colaborador.