Por Redacción EC

Maju Mantilla reveló su incorporación al pódcast “La sustancia”, espacio del servicio de streaming de Jefferson Farfán. La confirmación llegó mediante un breve material audiovisual en el que insinúa que abordará los últimos rumores que circulan alrededor de su persona. En el fragmento, la exreina de belleza suelta una pregunta sin rodeos: “¿Terminaron de hablar de mí?“.

¡Atento al cronograma de febrero 2026! Así serán los pagos de sueldos y ONP en el Banco de la Nación
¡impactante! Jefferson Farfán ficha a Maju Mantilla para su canal de YouTube y ella promete confesiones: “¿Terminaron de hablar de mí?”
Jóvenes peruanos en el extranjero: ¿cómo afecta la inscripción militar?
¿Lo sabías? Estos 4 trámites de Reniec se hacen en malls y te ahorran tiempo
