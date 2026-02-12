¡impactante! Jefferson Farfán ficha a Maju Mantilla para su canal de YouTube y ella promete confesiones: “¿Terminaron de hablar de mí?”

Maju Mantilla reveló su incorporación al pódcast “La sustancia”, espacio del servicio de streaming de Jefferson Farfán. La confirmación llegó mediante un breve material audiovisual en el que insinúa que abordará los últimos rumores que circulan alrededor de su persona. En el fragmento, la exreina de belleza suelta una pregunta sin rodeos: “¿Terminaron de hablar de mí?“.

¡impactante! Jefferson Farfán ficha a Maju Mantilla para su canal y ella promete confesiones: “¿Terminaron de hablar de mí?”

La producción del espacio también amplificó el anuncio desde sus redes oficiales: “En este programa no hay temas tabúes (…)Maju Mantilla tiene mucho que decir y muy pronto lo sabrás en ‘La sustancia’”. Con esa afirmación, el equipo dejó claro que su intervención incluirá revelaciones capaces de generar impacto.

La presentadora que solía liderar ‘Arriba mi gente’ hizo oficial su participación en el contenido digital de la ‘Foquita’. La declaración ganó repercusión por el estilo del clip, que insinúa que tocará temas controversiales ligados a Gustavo Salcedo, su todavía esposo.

¿Cómo reaccionaron en redes al anuncio de Maju Mantilla?

Debido a este anuncio, hay mucha expectativa de parte de los seguidores de Mantilla. “Esperamos con expectativa lo que dirá”, “Esto será sorprendente”, “Gran fichaje de Farfán”, “Ojalá luego no se arrepienta de decir cosas privadas”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en redes.

“¡Se viene batalla legal! Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán por incremento de pensión para su hija: “Me puso como...”

En dialogo para ‘Arriba mi gente’, Darinka Ramírez reveló que el padre de su menor hija, Jefferson Farfán, no está cumpliendo económicamente con las responsabilidades que implica, sobre todo ante el inicio de un nuevo año escolar. Según la influencer, tuvo que asumir todos los gastos de los útiles escolares y matrícula, debido a que el también empresario no se hizo presente con sus obligaciones y aparentemente no mostró interés. De hecho, Darinka contó, visiblemente preocupada, que el deportista la consignó como única responsable económica mediante un permiso notarial. De esta manera, tomó la decisión de iniciar una demanda al exseleccionado por aumento de pensión de alimentos.

Asimismo, la madre de la última hija de Farfán relató que el ‘10 de la calle’ suele frecuentar muy poco a su niña, lo cual lo consideró como un padre ausente. “Si no eres buen papá, no eres nada. Si yo no soy una persona millonaria, no tengo los mismos ingresos que él, puedo darle una buena vida, ¿por qué él no puede? Mi hija merece ser prioridad. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me ha hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar. Prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen. La ve cuando se acuerda prácticamente, cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses”, contó Ramírez.