El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) salió al frente tras la difusión de una lista de supuestas cotizaciones para promocionar el Censo Nacional 2025 a través de influencers y programas digitales. El documento filtrado mencionaba pagos de hasta 30 mil soles por video en TikTok a creadores de contenido reconocidos en el país, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre el costo y la pertinencia de estas estrategias.

Pese al revuelo, la entidad aclaró que dichas propuestas no forman parte de su plan de medios vigente ni implican contratos confirmados. Con ello, buscó frenar las especulaciones sobre presuntos acuerdos millonarios con figuras del mundo digital. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES FIGURARON EN LA LISTA DE SUPUESTAS COTIZACIONES?

El documento difundido incluía los nombres de siete creadores y comunicadores con amplia presencia en redes: El Chico de las Noticias, Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, Daniel Bonifaz, Valentino y María Pía Copello. Según la información filtrada, cada uno habría sido considerado con un precio referencial de S/30 000 por video en TikTok, con guiones entregados por el cliente.

La lista también mencionaba microinfluencers y dos programas de transmisión digital: La Rorro Network y A Presión Radio. En este caso, los precios por espacios publicitarios se ubicaban entre S/44 000 y S/82 000. Aunque nunca se concretaron, las cifras llamaron la atención por la magnitud de los montos y por la diversidad de perfiles incluidos, lo que apuntaría a alcanzar públicos distintos.

Los nombres de los siete creadores: El Chico de las Noticias, Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, Daniel Bonifaz, Valentino y María Pía Copello. | Composición EC: Phillip Chu Joy (Facebook) / @nellyrossinelli / Maria Pia Copello (Facebook)

¿POR QUÉ SE GENERÓ LA POLÉMICA EN REDES SOCIALES?

La publicación de la lista provocó reacciones inmediatas. Muchos usuarios de Twitter y Facebook comenzaron a cuestionar la legitimidad de destinar montos tan altos a la producción de videos cortos o colaboraciones digitales. Para algunos, invertir decenas de miles de soles en un influencer resultaba un gasto desproporcionado considerando que se trata de una campaña de carácter nacional financiada con recursos públicos.

No obstante, otros señalaron que el debate estaba sobredimensionado. Recordaron que una cotización no equivale a un contrato firmado y que, de momento, no existía ningún video publicado que vincule a los mencionados con la campaña del censo. De hecho, varios seguidores empezaron a exigir pronunciamientos públicos de los propios creadores de contenido para confirmar si habían recibido o no propuestas formales, aunque hasta ahora ninguno se ha manifestado directamente.

En paralelo, surgieron voces que defendieron las cifras expuestas. Especialistas en comunicación digital apuntaron que el valor de los influencers radica en su capacidad de generar gran alcance en poco tiempo. Según esta postura, un video en TikTok con miles o incluso millones de reproducciones puede tener más impacto que un aviso tradicional en televisión o prensa escrita, lo que justificaría presupuestos altos en campañas orientadas a públicos masivos, sobre todo jóvenes.

¿QUÉ DIJO EL INEI SOBRE EL TEMA?

Frente al crecimiento de rumores, el INEI decidió pronunciarse mediante un comunicado oficial en su cuenta de X. “El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución”, señaló la institución.

El mensaje buscó dejar en claro que las cifras difundidas no deben interpretarse como pagos confirmados. La entidad explicó que los montos filtrados corresponden únicamente a propuestas de agencias o cotizaciones preliminares que “no han sido aprobadas ni ejecutadas”. Además, subrayó que los nombres mencionados no forman parte de contratos vigentes ni de su estrategia actual de comunicación.