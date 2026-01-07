El Servicio Militar es un derecho constitucional que permite a los ciudadanos peruanos formar parte de la Defensa Nacional, ya sea en la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército del Perú. Con el propósito de mejorar el registro y la incorporación de los jóvenes en edad de servicio, el gobierno de José Jerí ha modificado el Reglamento de la Ley del Servicio Militar.

Esta actualización establece que los ciudadanos que cumplan con la edad requerida deben inscribirse en el Registro Militar; de lo contrario, estarán sujetos a una multa que deberá pagarse en el Banco de la Nación. La reforma busca fortalecer el marco legal y garantizar una participación más ordenada y eficiente de la población en las instituciones castrenses. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este proceso.

Inscripción militar 2026: conoce la multa que enfrentarán los jóvenes que no se registren en Ejército, FAP y Marina

Mediante el Decreto Supremo n.° 018-2025-DE, se modificó el Reglamento de la Ley del Servicio Militar para adecuarlo a las disposiciones de la Ley n.° 31488. Esta medida, vigente desde el 1 de enero de 2026, busca fortalecer la inscripción y participación de los jóvenes, optimizando los procesos de registro, convocatoria y licenciamiento, además de ampliar los beneficios para quienes completen el servicio militar.

De acuerdo con la norma, todos los jóvenes que cumplan 17 años deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Militar. Actualmente, este trámite solo se realiza de manera presencial: los interesados deben acudir con su DNI a las oficinas correspondientes de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra o el Ejército del Perú. Para quienes residan en el extranjero, el registro se realiza en el consulado peruano más cercano.

La norma también establece consecuencias para quienes no se inscriban antes de cumplir 18 años: serán considerados omisos y deberán pagar una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (aproximadamente S/ 275), abonada en el Banco de la Nación a favor de la institución castrense correspondiente. No obstante, esta sanción puede ser exonerada si el joven cumple con el Servicio Militar Acuartelado dentro del período legal.

¿Qué más debes saber sobre este tema?

Para el trámite no se requiere presentar la constancia de inscripción ni la libreta militar; basta con el DNI. Entre los beneficios para quienes completen el servicio militar se incluyen capacitaciones técnicas en transporte terrestre y acuático, organizadas por el MINDEF y el MTC, aunque estas no otorgan licencias ni certificaciones oficiales.

Qué es el servicio militar

El servicio militar implica la participación activa de individuos en las fuerzas armadas de su país. Este compromiso puede ser de naturaleza obligatoria, en el caso del servicio militar obligatorio, o voluntario, donde los ciudadanos eligen enlistarse de manera consciente. La finalidad principal del servicio militar suele ser la defensa y protección de la nación, así como la preservación de la seguridad interna y, en algunos casos, la participación en misiones internacionales para mantener la paz y estabilidad global.

Asimismo, implica una formación integral que va más allá de lo meramente militar. Los reclutas reciben entrenamiento en disciplina, trabajo en equipo, habilidades técnicas y tácticas militares, lo que contribuye al desarrollo de liderazgo y responsabilidad. Además de su rol en la defensa nacional, el servicio militar también puede ser una vía para obtener beneficios educativos, atención médica y oportunidades de carrera que benefician a los participantes una vez que completan su servicio activo.