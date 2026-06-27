Por Redacción EC

A nivel nacional, la labor desempeñada en entidades gubernamentales, trae consigo el pago de diversos conceptos monetarios aparte de la remuneración abonado mes a mes. Es así como el aguinaldo reviste hoy de suma importancia tanto para millones de trabajadores del sector público peruano como pensionistas, cuyo cronograma de pagos contempla el cobro de un monto excepcional por Fiestas Patrias 2026. Así, en esta oportunidad, miles de adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) serán los primeros en recibir, a través del Banco de la Nación, el pago de su pensión junto con el beneficio económico correspondiente al mes de julio. Esto permitirá que, esta parte de la población nacional pueda cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.