En el Perú, en 2008, el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) fue establecido mediante el Decreto Legislativo 1057 con el objetivo de ordenar la contratación de personal que brindaba servicios al Estado bajo condiciones específicas. Es decir, establece horarios, metas y lineamientos determinados por cada entidad pública. A pesar de que inicialmente fue concebido como una modalidad transitoria con derechos más restringidos frente a otros empleados, el régimen CAS fue incorporando beneficios y modificaciones legales que reconocen su naturaleza como una relación laboral especial. En ese contexto, el Congreso de la República admitió una ley que permite a los trabajadores CAS recibir una serie de beneficios laborales, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Esta medida reconoce la labor de este grupo de la población y busca brindarles un apoyo económico. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBÓ BENEFICIOS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES CAS

El pasado 12 de marzo, el Congreso de la República aprobó en segunda votación la ley que otorga beneficios laborales para los trabajadores CAS contratados mediante el Decreto Legislativo 1057. Entre los beneficios se encuentra la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que se calculará sobre la base del 100 % de la remuneración mensual por cada año de servicio y se pagará una vez que finalice el vínculo laboral con la entidad pública. Mientras que las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad será equivalente a una remuneración mensual (julio y diciembre). De esta manera, la norma deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación. Es importante mencionar que, el Pleno admitió en primera votación la ley el pasado 17 de septiembre de 2025 el texto sustitutorio con 84 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL DEL MTPE?

El Certificado Único Laboral, un documento digital emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, permite visualizar la identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal de una persona mayor de 18 años, con el objetivo de acceder a una postulación de trabajo. Esta certificación reemplaza a Certijoven y Certiadulto, por lo que cualquier ciudadano peruano puede obtenerla de forma totalmente gratuita y con una vigencia de tres meses. De esta manera, te presentamos el paso a paso para conseguir el CUL de manera sencilla y rápida: