Por Redacción EC

En el Perú, en 2008, el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) fue establecido mediante el Decreto Legislativo 1057 con el objetivo de ordenar la contratación de personal que brindaba servicios al Estado bajo condiciones específicas. Es decir, establece horarios, metas y lineamientos determinados por cada entidad pública. A pesar de que inicialmente fue concebido como una modalidad transitoria con derechos más restringidos frente a otros empleados, el régimen CAS fue incorporando beneficios y modificaciones legales que reconocen su naturaleza como una relación laboral especial. En ese contexto, el Congreso de la República admitió una ley que permite a los trabajadores CAS recibir una serie de beneficios laborales, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Esta medida reconoce la labor de este grupo de la población y busca brindarles un apoyo económico. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.