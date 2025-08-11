Según el Decreto Legislativo n° 712, actualmente nuestro país cuenta con 16 feriados nacionales y diferentes días no laborables, lo que permite a la población descansar y que lleven a cabo diversas actividades alejadas de la rutina del trabajo y los estudios. Sin embargo, en ciertas partes del país existen feriados exclusivos que benefician tanto a los trabajadores del sector público como privado. En ese sentido, este 15 de agosto se declaró como día no laborable para tres importantes regiones del Perú, en la que se llevan a cabo varias actividades alusivas a estas fechas cívicas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ TENDRÁN FERIADO ESTE 15 DE AGOSTO?

Tras las celebraciones del 6 de agosto por la Batalla de Junín, en la que muchos peruanos aprovecharon el día libre para relajarse, ahora una parte de la población se alista para disfrutar de un nuevo feriado regional. Se trata del día no laborable del viernes 15 de agosto por el 485° Aniversario de Arequipa, según el artículo 8° de la Ley n° 24875. Durante este día, tanto trabajadores del sector público como privado del lugar, tendrán un descanso remunerado.

Asimismo, el otro feriado, según la Ley 24704, será también este 15 de agosto por la conmemoración de sus 486 años de Huánuco. En este día se llevan a cabo diferentes actos protocolares y un desfile folclórico, resaltando su rica cultura y tradiciones. Por su parte, los trabajadores de los sectores público y privado deberán compensar el día libre durante el transcurso del mes, mediante horas adicionales de labor, hasta cumplir con la jornada establecida.

Por último, la población de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, celebrarán este 15 de agosto el día central en honor a la Santísima Virgen de Alta Gracia y la fundación de la ciudad, según la Ordenanza Municipal n° 067. Este feriado no laborable se aplica a los trabajadores del sector público y, en el caso de las empresas privadas, rige únicamente si existe un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.