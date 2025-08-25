En un contexto en el que nuestro planeta enfrenta serios problemas de contaminación ambiental provocados por gases tóxicos, deforestación, uso de químicos y acumulación de residuos en las calles, diversos gobiernos alrededor del mundo han decidido implementar medidas a favor de la protección y conservación del medio ambiente. De hecho, nuestro país no es ajeno a ello, por lo que, a través del Gobierno peruano, se ha implementado un beneficio para los trabajadores del sector público que les permita utilizar un medio de transporte sostenible en específico a fin de obtener un día de descanso extra. Para acceder a este incentivo es necesario lograr ciertos objetivos en un tiempo determinado. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO PARA ACCEDER A UN DÍA DE DESCANSO EXTRA?

A través del Decreto Supremo n.° 30936, Ley Que Promueve y Regula el uso de la Bicicleta como Medio De Transporte Sostenible, detallan que promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte hacia el centro de trabajo. Según esta ley, todos los trabajadores del sector público tienen la opción de solicitar un día libre remunerado si deciden movilizarse en bici, es decir, por cada 60 días que demuestren haber utilizado la bicicleta como medio de transporte para llegar a sus puestos de trabajo, obtendrán un día de descanso extra.

El Gobierno peruano ha implementado una medida que incentiva el uso de la bicicleta en los trabajadores públicos.

“Los servidores públicos reciben una jornada laboral libre remunerada por cada sesenta veces que certifiquen haber asistido al centro de labores en bicicleta; para lo cual, cada institución del sector público fórmula e implementa las medidas necesarias para su desarrollo y certificación, en concordancia con las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil”, indica la legislación.

No obstante, esta normativa no aplica para el sector privado, aunque la norma busca fomentar el uso del transporte sostenible en los trabajos, implementado una serie de medidas a favor de los empleados. “Los empleadores privados o públicos pueden incentivar en sus trabajadores el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar a su centro laboral a través de medidas tales como flexibilización de la hora de ingreso, días u horas libres, facilitación de duchas al interior del centro de trabajo, entre otros”, detalla.