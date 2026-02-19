La FLCH de la San Marcos inicia proceso de admisión para el estudio de posgrados: revisa detalles y hasta cuando se puede postular en línea

Egresar de la carrera universitaria estudiada durante varios años debe representar uno de los mayores logros personales para una persona, sin embargo, y con la firme intención de especializar el conocimiento adquirido tras graduarse, muchos apuestan por continuar aprendiendo e instruyéndose bajo la normativa académica vigente. Al respecto, ahora llama la atención el inicio de Proceso de Admisión 2026-I que lanza la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FLCH) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y a partir del cual puedes inscribirte para postular a alguno de sus 15 programas de posgrado divididos entre doctorados y maestrías.

LA FLCH DE LA UNMSM INICIA PROCESO DE ADMISIÓN DE POSGRADO 2026-I PARA EL ESTUDIO DE DOCTORADOS Y MAESTRÍAS

Ha llegado la gran oportunidad de poder especializarte, y elevar tu nivel de educación superior gracias a la FLCH de la UNMSM que desde el 5 de enero mantiene inscripciones abiertas para la postulación a alguno de sus 15 programas de posgrado.

Desde doctorados hasta maestrías orientados a la investigación, docencia universitaria y gestión cultural, es lo que te ofrece hoy la ‘Decana de América’, y brindándote la chance de generar matrícula en línea hasta el 25 de marzo, fecha de envío de expediente solicitado.

Según lo precisa la FLCH de la San Marcos mediante cronograma del proceso de admisión 2026-I, las personas interesadas primero deben realizar el pago por derecho a inscripción vía App BCP, agente del mismo banco, o mediante Yape, y esto tras la generación de ticket en SanMarket.

Los costos para matricularte, y poder terminar estudiando una maestría o doctorado ofrecido por parte de la ‘Decana de América’, varían de acuerdo a tu perfil académico, y te los presentamos a continuación para el acceso a postulación de manera exitosa:

Maestría S/350 (Graduados y personal administrativo de la UNMSM, docentes de universidades nacionales y Magisterio Nacional)

Maestría S/450 (Otros postulantes)

Doctorado S/400 (Graduados y personal administrativo de la UNMSM, docentes de universidades nacionales y Magisterio Nacional)

Doctorado S/500 (Otros postulantes)

Como parte de los pasos que debes seguir para inscribirte en línea, y luego de realizado el pago de monto específico, recuerda generar código de postulante desde el link compartido líneas arriba, y a partir de entonces proceder a enviar expediente, es decir, documentación solicitada como requisitos, hasta la 1 p.m. del 25 de marzo.

Una vez completado el Proceso de Admisión 2026-I, la FLCH de la UNMSM plantea según cronograma, llevar a cabo el examen de conocimientos para maestrías y doctorados durante la jornada del 26 de marzo, y desde el 27 continuar con las entrevistas personales para finalmente publicar resultados el 9 de abril, seis días antes del inicio de clases.

LAS MAESTRÍAS Y DOCTORADOS QUE PUEDES ESTUDIAR EN LA FLCH DE LA UNMSM

Maestrías (10)

- Arte Peruano y Latinoamericano con mención en Historia del Arte

- Comunicaciones

- Educación Intercultural Bilingüe

- Escritura Creativa

- Lengua y Literatura

- Literatura con mención en Literatura Peruana y Latinoamericana

- Filosofía con mención en Historia de la Filosofía

- Filosofía con mención en Epistemología

- Gestión de la Información

- Lingüística

Doctorados (5)

- Filosofía

- Comunicación, Periodismo y Medios Digitales

- Historia del Arte

- Literatura Peruana y Latinoamericana

- Lingüística